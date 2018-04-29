Театр Армии провел гастроли в Саратове 

Более 750 зрителей войсковой части смеялись и плакали вместе с героями спектакля, поставленного режиссером Андреем Бадулиным.
21-22 апреля 2018 года труппа Театра выступила со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас» в городе Саратов-63, в войсковой части 25623 (12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации).
Пьеса, события которой основаны на реальных фактах семьи драматурга Владимира Гуркина, посвящена погибшим в Великую Отечественную войну, а также «великим труженицам и матерям, воинам, защитившим Родину от фашизма».
Простая и трогательная «жизненная история», случившаяся в далекой уральской деревушке с людьми, пережившими тяготы войны и столкнувшимися с новыми испытаниями. Испытаниями послевоенной жизнью и любовь.
«Саня, Ваня, с ними Римас» тронул сердца военнослужащих и их семьи. Более 750 зрителей войсковой части смеялись и плакали вместе с героями спектакля, поставленного режиссером Андреем Бадулиным