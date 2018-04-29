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Ушел из жизни режиссер Майкл Андерсон
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Ушел из жизни режиссер Майкл Андерсон 

Ревизор.ru 8 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Андресен скончался от болезни сердца в своем доме.
Майкл Андерсен пролучил широкую известность после фильма «Вокруг света за 80 дней», получившего пять статуэток премии «Оскар».
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