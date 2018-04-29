Все будет хорошо: 7 фильмов, чтобы поверить в себя

Вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы составили список духоподъемных фильмов, которые гарантированно заставят вас поверить в себя и поднимут настроение.

Эта семейная мелодраматическая комедия попала в шорт-лист «Оскара» только в номинации «лучший грим». Но зато какой это грим! Каждый съемочный день команда визажистов «колдовала» над лицом юного актера Джейкоба Тремблея, чтобы как следует его обезобразить. Он сыграл мальчика Огги, у которого… нет лица. Герой картины родился с редким заболеванием и перенес 27 операций, которые сделали его таким — внутри типичным, а снаружи ни на кого не похожим. И вот ему впервые в жизни предстоит пойти в школу, в пятый класс. И хотя это было решение его родителей, Огги предстоит непростой путь, в котором ему будет очень сложно без веры в себя. Получится ли у Огги доверять новым людям, смогут ли «нормальные» дети безоговорочно принять его и что такое «нормальность» вообще — важные вопросы трогательного фильма «Чудо». Снял ленту режиссер Стивен Чбоски , наверняка знакомый вам по фильму «Хорошо быть тихоней».

В этом фильме актриса Марго Робби сыграла скандально известную фигуристку Тоню Хардинг , которая кое-что учудила перед важными соревнованиями. Маму фигуристки, жестокую и принципиальную Лавону, сыграла Эллисон Джении — и получила за эту роль «Оскар». В жанре байопика мы привыкли видеть фильмы о ярких взлетах или о падениях, после которых обязательно следуют победы. «Тоня против всех» — байопик необычный. В США Тоня Хардинг и случай, который произошел с дерзкой фигуристкой, известны каждому. Для российских зрителей эта история — новинка. Тоня росла в непростой семье — отец ушел, мама — монстр. Первый парень вскоре оказался жутким тираном, который бил ее. Среди всего этого ада единственной отдушиной девушки было фигурное катание, в котором она была звездой — правда, не такой, какая нужна Америке девяностых. Но Тоня все равно шла к своей мечте.

Лауреат и триумфатор «Оскара» — готическая сказка Гильермо дель Торо — расскажет о мире, полном любви несмотря ни на что. Америка, разгар холодной войны. Ученые находят в водах неведомое существо и увозят его в лабораторию. В ней работает уборщицей немая Элайза — необычная девушка, которая мило сожительствует с другом-художником. Она любит танцевать и замечает, что ее невероятно манит вода. Когда над тем самым существом в лаборатории нависнет смертельная опасность, Элайза станет той самой отважной, которая поверит в себя и сделает все возможное, чтобы спасти свою любовь.

Ивана Дорна, Еще один отличный фильм о фигурном катании — романтическая музыкальная сказка «Лед» под песни Земфиры, Виктора Цоя Богдана Титомира и других. В спорте вера в себя — едва ли не главное. Девочка Надя живет в Иркутске и очень хочет стать фигуристкой. Мама ведет ее к тренеру, но та отшивает Надю — никакой координации, пластика хромает… Надя не отчаивается — она читает советские книжки по катанию и тренируется с мамой на замерзшем Байкале. Спустя годы она своего добивается — у Нади самый завидный партнер, с которым ей светят главные в стране соревнования. Но случайная травма меняет все: девушка оказывается в инвалидной коляске и возвращается в родной Иркутск. Возвращать ее к жизни будет разбитной хоккеист-задира Саша.

Без веры в себя и умения быть к себе внимательным не получится измениться внешне — факт. Учиться этому будет Аня, героиня прекрасной комедии «Я худею» режиссера Алексея Нужного («Ольга»). У Ани в жизни две страсти — ее парень Женя и еда. Проблема в том, что Женя помешан на фитнесе, и привести пополневшую Аню в компанию таких же зожников, как и он, парню стыдно. Он бросает Аню. После недели рыданий в плечо подруге и непрерывного поедания чипсов Аня начинает новую жизнь. С помощью друзей и весельчака Коли, которого она встретила в клубе обжор, Аня будет тренироваться, отвыкать от вредной еды и искать то самое главное в жизни, без чего не обходятся великие дела.

Ностальгическая лента режиссера Алексея Германа младшего была отмечена призом на Берлинале — «Серебряного медведя» получила художница фильма Елена Окопная , которая детально воссоздала предметный мир фильма. Ленинград семидесятых получился необыкновенным — душным, пыльным, мрачным и все равно необъяснимо притягательным местом. По его улицам скитаются пока никому неизвестные Довлатов, Бродский и другие писатели, поэты, художники. Их не печатают — а значит, для Советского Союза их не существует. Это обстоятельство, хоть и сильно подрывает их морально, не мешает им писать «в стол», чтобы спустя годы эмигрировать и стать всемирно известными.

«Золотой глобус» за лучшую песню получил этот ретро-мюзикл с Хью Джекманом, который сыграл в фильме роль своей мечты — Финеаса Барнума, акулу американского шоу-бизнеса XIX века. По сути «Величайший шоумен» — это биография, представленная в высокобюджетном жанре мюзикла. Финеас Тейлор Барнум — икона своего времени. Цирк, созданный им, просуществовал 146 лет и был закрыт только в прошлом году. Но какой ценой далось ему зарождение шоу-бизнеса? Оставшись без работы, он, примерный муж и отец нескольких детей, проворачивает банковскую аферу, чтобы пустить вырученные деньги на весьма сомнительное дело — тот самый цирк, где впервые появятся альбиносы и сиамские близнецы, бородатые женщины и толстяки.