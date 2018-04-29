Секс-символу 90-х Мишель Пфайффер исполняется 60 

Мишель Пфайффер родилась в городке Санта-Ана в Калифорнии 29 апреля 1958 года. Ричард Пфайффер, ее отец занимался продажей бытовой техники, а мама Донна Таверна была домохозяйкой. Детей в семье было четверо, у Мишель имелись старший брат Рик и две младшие сестры Лори и Диди. Они обе впоследствии также избрали актерскую стезю. Семейство неоднократно переезжало. Мишель долгое время искала свое место в жизни и свой профессиональный путь. Некоторое время параллельно с учебой в колледже на юридической специальности она подрабатывала кассиром в супермаркете. После получения диплома Пфайффер подумывала о карьере судебной стенографистки, но окончив учебу, решила попробовать свои силы в сценическом ремесле. В 1978 году, победив в локальном конкурсе красоты «Мисс Орэндж», юная Мишель получила возможность выступить на «Мисс Калифорния», где ей удалось занять лишь шестое место. Однако эта маленькая победа дала необходимую мотивацию и девушка, наняв личного агента, отправилась на покорение Лос-Анджелеса. В актерской карьере Пфайффер не было резкого взлета, она планомерно снималась во всем, что ей предлагали: в рекламных роликах, в эпизодах малобюджетных фильмов и на телевидении. Как рассказывала сама актриса, в тот период режиссеров больше интересовала ее внешность, так что Мишель пошла на актерские курсы в школу «BeverlyHillsPlayhouse».
Результат обучения оказал крайне положительное влияние на продвижение Пфайффер, в 1983 году вышел фильм, фактически открывшей девушке дорогу в большое кино. «Лицо со шрамом», где актриса работала с таким мастером как Аль Пачино, по сей день считается одним из лучших фильмов в истории Голливуда. За первым успехом последовали новые достижения: «Иствикские ведьмы», ставший одним из самых кассовых в 1987 году, «Знаменитые братья Бейкеры», в котором Мишель сама исполняет песни. А картина Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992-го сделала уже востребованную и признанную американку популярной во всем мире. Для роли Женщины-кошки актриса изучала несколько видов единоборств, а также консультировалась с фелинологами насчет особенностей поведения кошачьих. В послужном списке Мишель Пфайффер более полсотни разноплановых фильмов и она продолжает сниматься по сей день. В 90-ых годах многие мировые издания называли ее самой красивой женщиной Голливуда и одной из самых привлекательных на планете.
Что касается личной жизни актрисы, она дважды была замужем. Первым ее мужем стал актер Питер Хортон, которого она встретила во время обучения на курсах актерского мастерства. Их свадьба состоялась в 1981 году, они прожили вместе семь лет, но из-за того, что Мишель больше интересовалась карьерой, в итоге расстались. Некоторое время артистка встречалась с режиссером и актером Фишером Стивенсом, также известно о ее романах с Джоном Малковичем и «Бэтменом» — Майклом Китоном. В 1993 году Мишель вышла замуж за сценариста Дэвида Эдварда Келли, с которым живет до сих пор. Незадолго до знакомства с Келли, актриса стала приемной мамой для девочки Клаудии-Розу, а в 1994 году родила от Дэвида сына, названного Джоном-Генри.