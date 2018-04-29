Ещё
В ожидании ЧМ: в прямом эфире гуляем по Екатеринбургу со звездой фильма «Такси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ожидании ЧМ: в прямом эфире гуляем по Екатеринбургу со звездой фильма «Такси» 

e1.ru 1 час назад
Сегодня в Историческом сквере откроется Парк футбола, где организаторы обещают презентовать форму волонтёров, рассказать все подробности предстоящего чемпионата мира и провести много активностей для любителей спорта.
На открытие парка позвали звёзд из Франции — футболиста Марселя Десайи, который стал чемпионом Франции в 1998 году, и актёра, исполнившего главную роль в фильме «Такси», Сами Насери — его лицо вам точно знакомо, хоть вы, скорее всего, и не вспомните, в каких фильмах ещё он играл.
С известным «таксистом» мы прогуляемся по центру города в прямом эфире и постараемся задать ему несколько вопросов о предстоящем чемпионате, кино и Екатеринбурге. Присоединяйтесь!
e1.ru: последние новости
Венский фестиваль перенесли на месяц из-за ЧМ-2018 Николай Коляда — о Нине Дорошиной: «Три дня назад я выслал ей свою пьесу, где была роль для неё» Актёров «Коляда-театра» Светлану и Сергея Колесовых пригласили на Каннский кинофестиваль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы55
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Киноляпы, которые никто не замечал24
Ведущую спросили про дочь и вибратор40
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение