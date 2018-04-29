В ожидании ЧМ: в прямом эфире гуляем по Екатеринбургу со звездой фильма «Такси»

Сегодня в Историческом сквере откроется Парк футбола, где организаторы обещают презентовать форму волонтёров, рассказать все подробности предстоящего чемпионата мира и провести много активностей для любителей спорта.

На открытие парка позвали звёзд из Франции — футболиста Марселя Десайи, который стал чемпионом Франции в 1998 году, и актёра, исполнившего главную роль в фильме «Такси», Сами Насери — его лицо вам точно знакомо, хоть вы, скорее всего, и не вспомните, в каких фильмах ещё он играл.

С известным «таксистом» мы прогуляемся по центру города в прямом эфире и постараемся задать ему несколько вопросов о предстоящем чемпионате, кино и Екатеринбурге. Присоединяйтесь!