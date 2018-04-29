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Ромен Дюрис рассказал об «искре» в отношениях с Ольгой Куриленко
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Ромен Дюрис рассказал об «искре» в отношениях с Ольгой Куриленко 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В российский прокат вышел фантастический триллер «Дыши во мгле» режиссера Дэниэла Роби с Роменом Дюрисом и Ольгой Куриленко в главных ролях. Их герои, Мэттью и Анна, заботятся о больной дочери, которая живет в барокамере. Но внезапно город окутывает смертельный туман…
В связи с премьерой фильма Ромен Дюрис поделился некоторыми подробностями, происходящего на съемках. В частности актер сообщил, что знал о высоких требованиях в физическом плане, но был к этому подготовлен. Хотя раньше никогда не сталкивался с таким количеством физических ограничений на съемках. «В жизни я занимаюсь боксом, бегаю, поддерживаю форму, рассказал Ромен. — И, слава богу, потому что бегать по лестницам в противогазе с баллонами не так уж легко! Но я люблю ставить перед собой сложные задачи и решать их. В сценах, в которых герой задерживал дыхание, я действительно не дышал. Мне показалось, что того требует роль. Из-за тумана съемки стали самыми сложными в моей карьере. Дым был повсюду. Почти половина сцен в фильме снималась в тумане. Иногда приходилось действовать наугад. Еще пришлось учиться говорить в противогазе, причем так, чтобы окружающие тебя понимали».
Кроме этого артист рассказал, как ему работалось с русской актрисой Ольгой Куриленко. «У нас сложились прекрасные отношения, — поделился Дюрис. Она очень активный человек, и с самого начала было ясно, что она великолепно справится с этой ролью. Меня очень впечатлило, как Ольге удалось передать силу характера героини и при этом продемонстрировать нежность и уязвимость в более интимные моменты. Это не только фильм-катастрофа, но и фильм о любви. Мы с Ольгой быстро нашли общий язык, благодаря чему смогли показать „искру“ между нашими персонажами», — цитирует актера thr.ru.
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