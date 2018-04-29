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Дапкунайте встала за торговый прилавок на рынке
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Дапкунайте встала за торговый прилавок на рынке 

WDay.ru 14 минут назад
Фото: WDay.ru
Поклонники актрисы были удивлены!
На Центральном рынке среди овощных и фруктовых рядов звезда смотрелась органично. Ее и по сюжету в этой сцене прохожие принимают за продавца, спрашивая цены на товар. На фразу «Почем грибы?» она отвечала не раз и не два. Фотографироваться с поклонниками артистка не стала, а вот местные корейские закуски с удовольствием в перерыве продегустировала и даже приобрела немного для себя.
На самом деле актриса прилетела в Ростов-на-Дону на съемки психологического детектива «Инкубатор», 8 серий которого зрители увидят на Первом канале.
Режиссером картины стала Катя Шагалова («Дорога из желтого кирпича», «Сводные судьбы»), главные роли исполняют Ингеборга Дапкунайте и Станислав Бондаренко. По сюжету у молодого следователя исчезает мать. Сын бросает все силы на поиски, которые приводят его в провинциальный городок, где он оказывается втянут в дело 30-летней давности об убийствах молодых девушек.
— Съемки сложные и насыщенные, очень уж лихо закручен драматичный сюжет, — поделилась с «Антенной» режиссер. — Конечно, дело не только в расследованиях, в фильме будет мелодраматическая линия — про людей, их отношения. Не про человеческие отношения кино вообще не бывает
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