Дапкунайте встала за торговый прилавок на рынке

Поклонники актрисы были удивлены!

На Центральном рынке среди овощных и фруктовых рядов звезда смотрелась органично. Ее и по сюжету в этой сцене прохожие принимают за продавца, спрашивая цены на товар. На фразу «Почем грибы?» она отвечала не раз и не два. Фотографироваться с поклонниками артистка не стала, а вот местные корейские закуски с удовольствием в перерыве продегустировала и даже приобрела немного для себя.

На самом деле актриса прилетела в Ростов-на-Дону на съемки психологического детектива «Инкубатор», 8 серий которого зрители увидят на Первом канале.

Режиссером картины стала Катя Шагалова («Дорога из желтого кирпича», «Сводные судьбы»), главные роли исполняют Ингеборга Дапкунайте Станислав Бондаренко . По сюжету у молодого следователя исчезает мать. Сын бросает все силы на поиски, которые приводят его в провинциальный городок, где он оказывается втянут в дело 30-летней давности об убийствах молодых девушек.