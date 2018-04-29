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Первая постановка Гарри Поттера
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Первая постановка Гарри Поттера 

Popcake.tv 43 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Первая постановка Гарри Поттера, которая называется «Гарри Поттер и проклятое детям, пройдёт в апреле на Бродвее. Напомним, на сцене будет представлено продолжение любимой картины, только лет спустя. Конечно, все понимают, и актёры будут другие, и в другой возрастной категории. Но, что удивило поклонников произведения-так это темнокожая актриса Номе Думезвени, которая исполнит роль Гермионы.
В недавнем интервью актриса рассказала, что побывать на Бродвее — было её давней мечтой. Она искренне верила, что ей не суждено будет сбыться. Ведь у неё, рассказывает Номе, было трудное детство. Вместе с семьей ей пришлось иммигрировать из Африки в Великобританию, где и началась её актёрская карьера.
»Я хочу зарыдать, потому что я на Бродвее. Нет, я не верю. Раньше я говорила, что это не для меня. Нет! Для тех людей, как я, это кажется нереальным. Попасть сюда можно лишь музыкантам или певцам», -рассказывает Нома.
В четверг вечером Эмма Уотсон, которая играет Гермиону в фильмах, твитнула интервью с Новой и подписала: «Я очень люблю тебя, Нома».
Напомним, в году актрисы уже встречались. И даже сделали милое совместное фото. И надо сказать, Эмма действительно очень уважительно относится к коллеге и всегда рада, как только они встречаются. Ведь это так необычно и одновременно здорово-видеть сразу двух Гермион.
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