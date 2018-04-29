Мишель Пфайффер отмечает юбилей 

Американской актрисе и продюсеру Мишель Пфайффер исполняется 60 лет. В подростковом возрасте она не задумывалась о профессии актрисы. Однако в 1978 году Мишель приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Калифорния», где ей досталось шестое место. После этого Пфайффер стали приглашать сниматься в рекламе и телесериалах. Прорывом в её карьере стала роль в криминальной драме «Лицо со шрамом» с Аль Пачино. Успех актрисе также принесли кинокартины «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы», «Замужем за мафией». Пфайффер трижды номинировалась на «Оскар» и стала лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA.