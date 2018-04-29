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Сталлоне покажет москвичам «Преодоление»
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Сталлоне покажет москвичам «Преодоление» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @officialslystallone
Знаменитый исполнитель главных ролей в культовых боевиках «Рэмбо» и «Рокки», актер Сильвестр Сталлоне намеревается в сентябре приехать в Москву. Гостить в столицу артист едет не с пустыми руками, «в подарок» российским зрителям он везет премьеру.
В начале осени в «Крокус Сити Холле» Сталлоне представит свой новый проект «Преодоление». Постановка создана на основе биографии звезды.
Напомним, что ранее Слай уже радовал столичную публику своими работами: в Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходила выставка его картин.
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