Сталлоне покажет москвичам «Преодоление»

Знаменитый исполнитель главных ролей в культовых боевиках «Рэмбо» и «Рокки», актер Сильвестр Сталлоне намеревается в сентябре приехать в Москву. Гостить в столицу артист едет не с пустыми руками, «в подарок» российским зрителям он везет премьеру.

В начале осени в «Крокус Сити Холле» Сталлоне представит свой новый проект «Преодоление». Постановка создана на основе биографии звезды.

Напомним, что ранее Слай уже радовал столичную публику своими работами: в Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходила выставка его картин.