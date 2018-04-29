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Мишель Пфайффер сыграет в новой «Малифисенте»
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Мишель Пфайффер сыграет в новой «Малифисенте» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Звездная пыль"
Известная актриса может составить компанию Анджелине Джоли на съемках нового фильма о Малифисенте.
Как сообщает издание Variety, Мишель предложили роль новой королевы и сейчас студия ведет с актрисой переговоры.
Если соглашение о съемках будет достигнуто, Пфайффер присоединится к Эль Фаннинг, Эду Скрейну и Анджделине Джоли в новой части вольного пересказа сказки о Спящей красавице.
Кстати, Джоли, по данным Variety уже подтвердила участие в проекте, нарушив тем самым свое обещание не сниматься в сиквелах.
Сценарий для «Малифисенты 2» подготовили Джез Баттеруорт и Линда Вулвертон, режиссером картины станет Хоаким Роннинг.
Сюжет новой части сказки держат в секрете. Дату премьеры фильма пока тоже не называют.
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