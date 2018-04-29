Мишель Пфайффер сыграет в новой «Малифисенте»

Известная актриса может составить компанию Анджелине Джоли на съемках нового фильма о Малифисенте.

Как сообщает издание Variety, Мишель предложили роль новой королевы и сейчас студия ведет с актрисой переговоры.

Если соглашение о съемках будет достигнуто, Пфайффер присоединится к Эль Фаннинг, Эду Скрейну и Анджделине Джоли в новой части вольного пересказа сказки о Спящей красавице.

Кстати, Джоли, по данным Variety уже подтвердила участие в проекте, нарушив тем самым свое обещание не сниматься в сиквелах.

Сценарий для «Малифисенты 2» подготовили Джез Баттеруорт и Линда Вулвертон , режиссером картины станет Хоаким Роннинг.

Сюжет новой части сказки держат в секрете. Дату премьеры фильма пока тоже не называют.