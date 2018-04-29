Гэри Доберман снимет третье «Проклятие Аннабель»

Картина «Проклятие Аннабель», из вселенной «Заклятия» получит продолжение.

Третью часть истории о злом духе, вселившемся в куклу, доверили снять Гэри Доберману, который написал сценарии к предыдущим фильмам об Аннабель и ремейку картины «Оно», он же станет и сценаристом. В качестве продюсеров франшизы выступят Питер Сэфрэн и Джеймс Ван

Пока неизвестно, каким будет сюжет нового фильма, а также станет ли он очередным приквелом оригинальной картины 2014 года.

Премьеру «Проклятия Аннабель 3» запланировали на лето 2019 года. Съемки пока не начались.