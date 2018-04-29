60-летняя Шэрон Стоун раскрыла секрет идеальной фигуры

«Мне не нравится жир на моем теле», — призналась актриса.

Не многие знаменитости в 60 лет могут похвастаться идеально подтянутым и худым телом, но некоторым это все же удается, например Шэрон Стоун . Актриса стала настоящим секс-символом еще в 1992 году благодаря роли в фильме «Основной инстинкт» и до сих пор не сдает позицию. Шэрон старается выглядеть прекрасно и сейчас, хотя она уже совсем не молода, но в кино смело может сыграть 25-летнюю девушку, как в фильме «Кое-что на день рождения», который вышел в прокат в 2017 году.

Все секреты о своей идеальной фигуре актриса раскрыла в интервью журналу Stellar.

Главный секрет — она выпивает около 20 чашек травяного чая в день. Всем известно, что травяные сборы богаты витаминами и минералами, которые оказывают тонизирующее, противовоспалительное, также очищающее и улучшающее пищеварение действия.

Помимо этого Шэрон ведет весьма активный образ жизни. Она занимается танцами, йогой, плаванием, пилатесом, а иногда используется гребной тренажер, который стоит у нее дома. «Мне не нравится жир на моем теле. Я люблю физические нагрузки и мне нравится, когда я могу работать над своим телом», — рассказала актриса в интервью.

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