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В Костромской области начали снимать фильм, ради которого школы собирали макулатуру
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В Костромской области начали снимать фильм, ради которого школы собирали макулатуру 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
Этой зимой костромских мам и пап попросили приносить в школы старые книги, газеты и журналы. Сбор макулатуры, как в советские годы! Одну из сельских школ области, например, попросили собрать тонну (!) макулатуры, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В феврале мы выяснили, на что пойдут средства, вырученные от сдачи макулатуры. Оказалось, будут снимать фильм. В Костромской области в 2018 году организована акция «Киноэкология», которая проводится в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Проект реализуется совместно с автономной некоммерческой организацией «ИНТЕЛРОСТ», которая находится в Санкт-Петербурге.
Акция «Киноэкология» предполагает сбор макулатуры школьниками общеобразовательных организаций области. На полученные средства будет снят фильм, затрагивающий вопросы воспитания подрастающего поколения. Съемка фильма состоится в Костромской области. Сюжет фильма будет построен на исторических событиях нашего региона, героями фильма станут учащиеся школ Костромской области. В дальнейшем фильм можно будет использовать в воспитательных целях в образовательтных организациях, -рассказала директор департамента образования и науки Татьяна БЫСТРЯКОВА.
Решение о съемке в нашем регионе фильма «для воспитания подрастающего поколения» одобрили и руководители школ, и представители власти. И вот — съемки начались. До 1 мая они будут проходить в поселке Сусанино, в Костромском кадетском корпусе, в исторических местах Костромы. Костромской фильм будет передан в пользование школам других субъектов федерации с отличительным заголовком «Костромская область — школам России». Известно, что это будет короткометражный фильм.
Участниками акции в нашем регионе стали 247 школ. Собрано более 150 тонн макулатуры. В итоге дети из Костромской области выступили «сопродюсерами».
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