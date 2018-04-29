Юрий Яковлев сгорал от вины за брошенных родных детей

Народному артисту Юрию Яковлеву могло исполниться 90 лет 25 апреля этого года. В память об этом великом человеке Первый канал выпустил документальный фильм. В нем родные рассказали, как Яковлев сгорал от вины за брошенных родных детей.

Первый канал презентовал документальный фильм про Юрия Яковлева. Ему могло бы исполниться 90 лет 25 апреля 2018 года. Однако в преддверии юбилейной даты родные и близкие вспомнили вместе со зрителями, каким был в реальной жизни Яковлев. У актера было трое детей от разных браков, его бывшая жена и вдова не смогли промолчать в такой день. В июне 1961 года на свет появилась Алена Юрьевна, а в ноябре родился Алексей Юрьевич.

Дважды отец Яковлев переживал сложившуюся ситуацию очень тяжело — метался между двумя женщинами, а в итоге предпочел третью, которая также подарила ему ребенка. Юрий Яковлев сгорал от вины за брошенных родных детей и пытался наладить с ними контакт.

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