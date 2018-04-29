Бросил детей: Первый канал залез в «грязное белье» Юрия Яковлева

25 апреля народному артисту Юрия Яковлеву исполнилось бы 90 лет. Он ушел из жизни 30 ноября 2013 года. К дню рождения легендарного советского актера Первый канал выпустил документальный фильм, в котором подробно осветил неоднозначную семейную жизнь любимца публики.

Обычно говоря о великих артистах в первую очередь вспоминают их вклад в творчество. С этой точки зрения говорить о Юрии Яковлеве можно очень долго. За свою продолжительную карьеру он сыграл 150 ролей и почти каждая из них хорошо запомнилась зрителю и высоко оценена всеми любителями кино.

Впрочем, Первый канал, по всей видимости, решил отойти от такой традиции воспоминаний об ушедших артистах. В документальном фильме о Юрии Яковлеве «Распустились тут без меня» львиная доля хронометража была отведена непростой и противоречивой личной жизни артиста. Создатели картины отметили, что актер был трижды женат и в каждом браке у него рождались дети.

Любопытная деталь, которая не ускользнула от внимания авторов фильма — старшие дети Юрия Яковлева родились с разницей всего в четыре месяца. Дескать, когда его первая жена Кира Мачульская была беременна, артист познакомился с Екатериной Райкиной и закрутил с ней роман. Но и на этом путешествие вглубь «корзины с грязным бельем» знаменитого актера не остановилось. В фильме сообщается, что он хоть и исправно платил алименты детям от двух предыдущих браков, но виделся с ними крайне редко.