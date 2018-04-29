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В Сети появилось откровенное фото звезды «Физрука»
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В Сети появилось откровенное фото звезды «Физрука» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Физрук» Полина Гренц опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок. Подписчики от этого зрелища пришли в восторг.
Роль Саши Мамаевой — девочки, испытывающей проблемы с лишним весом — стала для Полины Гренц дебютной. А благодаря тому, что сериал «Физрук» обрел среди российской аудитории бешеную популярность, актриса в одночасье проснулась знаменитой.
Единственным минусом сложившейся ситуации можно назвать тот факт, что Полину Гриц стали надежно связывать с ее ролью. Даже несмотря на то, что впоследствии амплуа сменилось и Саше Мамаевой удалось похудеть, некоторые ассоциации все равно продолжали сказываться.
Если актриса публикует на своей странице в Instagram откровенные снимки для того, чтобы сломать этот стереотип, уверены ее поклонники, то она выбрала самую лучшую тактику. Во-первых, она наглядно показывает даже намек на лишний вес. Во-вторых, радует подписчиков своими снимками. В итоге, как замечают пользователи Сети, в выигрыше остаются все.
Актриса призналась, что для роли в «Физруке» ей специально пришлось поправляться. По ее словам, она включила в свой рацион избыточное количество булочек, мороженного, а также налегала на бекон и шоколад.
Похудеть же ей помогло возвращение к правильному питанию и занятия спортом. Об этом своим подписчикам актриса рассказала сама.
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