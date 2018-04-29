Дайан Китон обманула Джека Николсона 

Бедного Голливудского актера осталось только пожалеть. Трехкратный обладатель премии Оскар однажды поверил в то, что Дайан Китон действительно влюбилась в него. Все произошло на съемках фильма 2003 года «Любовь по правилам и без», где знаменитости играли любовников.
Режиссер картины Нэнси Майерс в недавнем интервью вспомнила один любопытный момент. Неловкий случай произошел во время сцены, где героиня Китон объясняется в любви персонажу Николсона. Майерс рассказала: «Мы репетировали сцену, где он бежит за ней, на улице. После одного из дублей Джек подошел ко мне и с трепетом сообщил: „Дайан только что сказала, что любит меня“. Непонятно, был ли он рад или напуган таким признанием. Я пояснила ему, что так было задумано в сценарии. Но он в тот момент действительно поверил своей коллеге. Это было очень забавно».
Николсон не единственный был впечатлен игрой Китон. Актриса была даже номинирована на Оскар за эту роль, но не получила заветную статуэтку. В тот год награду получила Шарлиз Терон за роль в фильме «Монстр». Режиссер объяснила некоторые хитрые приемы Дайан. Например, особый стиль звезды, когда она старается не быть в центре событий. Китон удается вживаться в роль настолько, что не только зрители готовы ей поверить.