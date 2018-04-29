Неподражаемая Пфайффер: кинодиве исполнилось 60

Американской актрисе и продюсеру Мишель Пфайффер исполнилось 60 лет. Она трижды номинировалась на «Оскар», была лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA, напоминает телеканал «МИР 24».

В юности она не задумывалась о карьере актрисы. Но все решил конкурс красоты «Мисс Калифорния» в 1978 году, после которого ей предложили сниматься.

В начале 1980-х Пфайффер снялась в нескольких незначительных фильмах. А взлет карьеры начался с легендарного «Лица со шрамом» (1983). Потом были «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы», «Замужем за мафией».

Она номинировалась на «Оскар» и удостоилась премии BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Опасные связи» (1988). Затем выиграла «Золотой глобус» и вновь получила номинации на «Оскар» и BAFTA уже как лучшая актриса в драме «Знаменитые братья Бейкеры» (1989). За «Русский дом» (1990) и «Фрэнки и Джонни» (1991) еще дважды выдвигалась на «Золотой глобус». Новые номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» получила за роль в фильме «Поле любви» (1992). В 1993 году появилась в мелодраме «Эпоха невинности», принесшей ей еще одну номинацию на «Золотой глобус».

На ее счету также «Бэтмен возвращается», «Волк», «Опасные мысли», «Что скрывает ложь» и другие фильмы.

Пфайффер продолжает сниматься. Добавим, что в этом году кинозвезда отметит 25-летие брака с телевизионным продюсером Дэвидом Эдвардом Келли.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ