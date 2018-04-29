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Скончался народный артист СССР, кинорежиссер Шухрат Аббасов
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Скончался народный артист СССР, кинорежиссер Шухрат Аббасов 

Газета.Ru 19 минут назад
В Ташкенте на 88-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Узбекской ССР, Народный артист Узбекской ССР, Народный артист СССР, профессор Шухрат Салихович Аббасом, передает НСН.
Аббасов родился 16 января 1931 года в Коканде Ферганской области.
Окончил Ташкентский медицинский техникум, режиссёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. Островского, Высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме».
Работал главным режиссёром Янгиюльского драматического театра. С 1958 по 1991 год — режиссёр киностудии «Узбекфильм», в 1982—1986 годах — её директор. Секретарь правления Союза кинематографистов Узбекистана.
Среди снятых Аббасовым фильмов «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный», «Огненные дороги».
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