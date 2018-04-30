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Бразильский серфер прокатился на волне высотой с девятиэтажку
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Бразильский серфер прокатился на волне высотой с девятиэтажку 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: Главный региональный
Бразильский серфер Родриго Кокса стал рекордсменом мира, покорив почти 25-метровую волну, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету South China Morning Post.
В ноябре 2017 года в Португалии Кокса проехал по волне высотой 24,38 метра. В конце апреля судьи Мировой лиги сёрфинга (WSL) зафиксировали рекорд. Бразилец одержал победу в номинации «Самая большая волна», а также стал новым мировым рекордсменом.
«Мечта сбылась», — сказал победитель во время церемонии награждения.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гарретту МакНамара, взявшему 23-метровую высоту в 2011 году.
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