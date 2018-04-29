Серфингист покорил огромную волну и побил мировой рекорд. Видео

Серфингист Родриго Кокс смог покорить огромную волну и установил мировой рекорд. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ

Соревнования проходили в португальском городе Назаре. Коксу удалось покорить волну в почти 25 метров — эта высота сравнима с высотой восьмиэтажного дома.

Новая кинолента о супергероях «Мстители: Война бесконечности» удалось показать самый мощный старт в истории Marvel Studios и четвертый — среди всех когда-либо появлявшихся в прокате фильмов. В первые сутки проката в США и Канаде фильм собрал 39 миллионов долларов. «Война бесконечности» — один из самых амбициозных фильмов студии Marvel, в котором зрители увидят более двадцати супергероев, знакомых публике по другим работам кинокомпании.