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Серфингист покорил огромную волну и побил мировой рекорд. Видео
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Серфингист покорил огромную волну и побил мировой рекорд. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Серфингист Родриго Кокс смог покорить огромную волну и установил мировой рекорд. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Соревнования проходили в португальском городе Назаре. Коксу удалось покорить волну в почти 25 метров — эта высота сравнима с высотой восьмиэтажного дома.
Новая кинолента о супергероях «Мстители: Война бесконечности» удалось показать самый мощный старт в истории Marvel Studios и четвертый — среди всех когда-либо появлявшихся в прокате фильмов. В первые сутки проката в США и Канаде фильм собрал 39 миллионов долларов. «Война бесконечности» — один из самых амбициозных фильмов студии Marvel, в котором зрители увидят более двадцати супергероев, знакомых публике по другим работам кинокомпании.
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