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Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд
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Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бразильский серфер Родриго Кокса стал рекордсменом мира, покорив почти 25-метровую волну, сообщает газета South China Morning Post.
В ноябре 2017 года в Португалии Кокса проехал по волне высотой 24,38 метра. В конце апреля судьи Мировой лиги сёрфинга (WSL) зафиксировали рекорд. Бразилец одержал победу в номинации «Самая большая волна», а также стал новым мировым рекордсменом.
"Мечта сбылась", — сказал победитель во время церемонии награждения.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гарретту МакНамара, взявшему 23-метровую высоту в 2011 году.
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