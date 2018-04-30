Волна с девятиэтажку: бразильский серфер установил мировой рекорд

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Бразильский серфер Родриго Кокса стал рекордсменом мира, покорив почти 25-метровую волну, сообщает газета South China Morning Post.

В ноябре 2017 года в Португалии Кокса проехал по волне высотой 24,38 метра. В конце апреля судьи Мировой лиги сёрфинга (WSL) зафиксировали рекорд. Бразилец одержал победу в номинации «Самая большая волна», а также стал новым мировым рекордсменом.

"Мечта сбылась", — сказал победитель во время церемонии награждения.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гарретту МакНамара, взявшему 23-метровую высоту в 2011 году.