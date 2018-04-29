«Симпсоны» станут самым продолжительным сериалом в США в прайм-тайм

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости . Популярный мультсериал «Симпсоны» станет самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм.

Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал «Симпсоны» был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox. Впервые «Симпсоны» вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших «Шоу Трейси Ульман» (The Tracey Ullman Show).

Как сообщает телеканал, в воскресенье вечером на экраны выйдет 636-й эпизод мультипликационного сериала «Симпсоны». Таким образом, «Симпсоны» станут еще и самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм.

Как отмечает телеканал, в настоящее время титул принадлежит телесериалу «Дымок из ствола» (Gunsmoke), насчитывающему 635 эпизодов. С 1952 по 1961 год он шел по радио, а с 1955 по 1975 год на телевидении. Всего было снято 20 сезонов. Действие сериала разворачивалось в XIX веке в Додж-Сити штата Канзас и в основе сюжета лежало становление американского Запада.

В завершение «победоносного» эпизода мультсериала один из его главных героев — Гомер (глава семейства Симпсонов) — заявит детям, что «Симпсоны» обошли «Дымок из ствола», но его сын Барт останется собой и напомнит, что у «Дымка из ствола» была еще и радиоверсия, сообщает телеканал.