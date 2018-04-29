Ещё
«Симпсоны» станут самым продолжительным сериалом в США в прайм-тайм
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Симпсоны» станут самым продолжительным сериалом в США в прайм-тайм 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Популярный мультсериал «Симпсоны» станет самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм.
Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал «Симпсоны» был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox. Впервые «Симпсоны» вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших «Шоу Трейси Ульман» (The Tracey Ullman Show).
Как сообщает телеканал, в воскресенье вечером на экраны выйдет 636-й эпизод мультипликационного сериала «Симпсоны». Таким образом, «Симпсоны» станут еще и самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм.
Как отмечает телеканал, в настоящее время титул принадлежит телесериалу «Дымок из ствола» (Gunsmoke), насчитывающему 635 эпизодов. С 1952 по 1961 год он шел по радио, а с 1955 по 1975 год на телевидении. Всего было снято 20 сезонов. Действие сериала разворачивалось в XIX веке в Додж-Сити штата Канзас и в основе сюжета лежало становление американского Запада.
В завершение «победоносного» эпизода мультсериала один из его главных героев — Гомер (глава семейства Симпсонов) — заявит детям, что «Симпсоны» обошли «Дымок из ствола», но его сын Барт останется собой и напомнит, что у «Дымка из ствола» была еще и радиоверсия, сообщает телеканал.
РИА Новости: последние новости
Фильм Данилы Козловского возглавил российский прокат по итогам выходных Первомай на ТВ: "старое доброе" кино, документалистика и концерты Режиссер фильма "Ню" получила приз за режиссерский дебют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы57
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями6
Знаменитости, которых подменили двойниками29
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение