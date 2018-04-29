«Симпсоны» войдут в историю как самый продолжительный сериал в США в прайм‐тайм

Известный мультсериал «Симпсоны» станет длиннейшим сериалом, который идет в США в прайм‐тайм. В воскресенье, 29 апреля, на экраны выйдет его 636‐й эпизод, сообщил телеканал Fox News

Идея создания мультипликационного сериала «Симпсоны» принадлежит продюсеру и сценаристу Мэтту Грейнингу . Первая серия картины вышла еще в 1989 году.

По данным телеканала, пока этот титул принадлежит телесериалу «Дымок из ствола», который насчитывает 635 серий.

Ожидается, что в «победоносном» эпизоде мультсериала Гомер сообщит детям, что «Симпсоны» обошли «Дымок из ствола». В то же время Барт напомнит отцу, что у «Дымка из ствола» помимо телевизионной существовала еще и радиоверсия.

Слово из популярного анимационного сериала «Симпсоны» теперь официально значится в американском словаре. Речь идет о глаголе embiggen, что в переводе означает «делать что-то большим или более дорогим». Впервые это слово зрители услышали еще в 1996 году.