Ещё
В Москве прошел вечер памяти Вячеслава Тихонова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве прошел вечер памяти Вячеслава Тихонова 

Мир24 1 час назад
Тракторист Морозов, учитель Мельников, разведчик Исаев, он же Штирлиц. Сегодня в Государственном Кремлевском дворце прошел вечер памяти легендарного актера Вячеслава Тихонова. Со сцены звучали не только песни из фильмов, где играл артист. Российские актеры делились личными воспоминаниями о Тихонове и неизвестными фактами из его жизни.
Вечер стал настоящим путешествием во времени, а сцена превратилась в «музей отечественного кинематографа». Зрители увидели отрывки из самых знаменитых, а также неизвестных кинокартин, которые так и не вышли в российский прокат. Среди них — фильм «Красный лебедь», которая была показана год назад. Кроме того, при помощи современных технологий экспонаты со съемочных площадок буквально ожили и рассказали свои истории о творческом пути Вячеслава Тихонова и его личной жизни.
«Я помню, как во время записи «Семнадцати мгновений» Татьяна Михайловна Лиознова мне сказала: «Я не хочу слышать, как поет Кобзон, мне нужен Тихонов». Я спрашиваю: «Как же я это сделаю?». И тогда она показывала мне кадры, снятые Славой, где он был как всегда элегантный, красивый и любимый. Вячеслав Тихонов или, как мы его называли, Слава был довольно скромным, несмотря на свою популярность», — рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.
В день Великой Победы, 9 мая, смотрите на телеканале «МИР» многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Брэд Питт снимет фильм о скандале с Харви Вайнштейном Неподражаемая Пфайффер: кинозвезде 1990-х исполнилось 60 Фантастическая тварь: в сеть выложен второй трейлер «Венома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы57
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями7
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение