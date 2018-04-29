В Москве прошел вечер памяти Вячеслава Тихонова

Тракторист Морозов, учитель Мельников, разведчик Исаев, он же Штирлиц. Сегодня в Государственном Кремлевском дворце прошел вечер памяти легендарного актера Вячеслава Тихонова . Со сцены звучали не только песни из фильмов, где играл артист. Российские актеры делились личными воспоминаниями о Тихонове и неизвестными фактами из его жизни.

Вечер стал настоящим путешествием во времени, а сцена превратилась в «музей отечественного кинематографа». Зрители увидели отрывки из самых знаменитых, а также неизвестных кинокартин, которые так и не вышли в российский прокат. Среди них — фильм «Красный лебедь», которая была показана год назад. Кроме того, при помощи современных технологий экспонаты со съемочных площадок буквально ожили и рассказали свои истории о творческом пути Вячеслава Тихонова и его личной жизни.

«Я помню, как во время записи «Семнадцати мгновений» Татьяна Михайловна Лиознова мне сказала: «Я не хочу слышать, как поет Кобзон , мне нужен Тихонов». Я спрашиваю: «Как же я это сделаю?». И тогда она показывала мне кадры, снятые Славой, где он был как всегда элегантный, красивый и любимый. Вячеслав Тихонов или, как мы его называли, Слава был довольно скромным, несмотря на свою популярность», — рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В день Великой Победы, 9 мая, смотрите на телеканале «МИР» многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны».

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