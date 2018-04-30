Звездные гости красной дорожки CinemaCon 2018: Блейк Лайвли, Мила Кунис, Дакота Джонсон и Анна Кендрик 

В день презентации проектов студии Lionsgate на CinemaCon в Лас-Вегасе красная дорожка собрала таких звезд, как Блейк Лайвли, Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Дакота Джонсон и Анна Кендрик.
Мила Кунис и Кейт МакКиннон на CinemaCon 2018 представили свой новый совместный фильм — шпионскую комедию «Шпион, который меня кинул», стартующую в прокате уже 9 августа. Блейк Лайвли и Анна Кендрик презентовали триллер «Простая просьба», который появится в кинотеатрах 18 октября. Дакота Джонсон же сначала представила свой новый фильм — ремейк хоррора «Суспирия» от режиссера Луки Гуаданьино, а затем еще и получила награду CinemaCon Big Screen Achievement Awards, с которой и позировала на красной дорожке.
попкорнnews