5 картин «Ленфильма» за 100 лет, которые нельзя не посмотреть

"Ленфильм" — старейшая российская киностудия, образованная 30 апреля 1918 года в Петрограде. Студия была создана на базе Военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, который был учрежден еще в марте 1914-го. В первые годы название постоянно менялось, и «Ленфильмом» она окончательно стала только с 1934 года.

Сто лет назад, в 1918-м, на киностудии был выпущен первый художественный фильм: «Уплотнение». За долгие годы существования там было снято множество знаменитых картин, таких как «Петр Первый», «Дама с собачкой», «Гамлет», «Чапаев», «Свадьба в Малиновке», «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Соломенная шляпка» — в общей сложности около двух тысяч игровых, документальных, телевизионных картин, ставших мировой классикой. И многие из них получили призы различных международных кинофестивалей.

1934: «Чапаев». Режиссер братья Васильевы

Видео: YouTube/ old movie

Легендарный фильм про не менее легендарного комдива Чапаева рассказывает историю командира 25-й дивизии Красной армии, героя Гражданской войны в момент подготовки к решающему сражению с отборными частями белогвардейцев. Сняли его в 1934 году братья Васильевы.

У фильма был всенародный успех. За первый год проката его посмотрели более 30 миллионов зрителей, а в ленинградском кинотеатре «Сатурн» фильм шел каждый день на протяжении двух лет (хотя, конечно, надо отметить, что и общее количество премьер в кинотеатрах в то время было намного ниже, чем сегодня). Фильм получил первую премию московского кинофестиваля 1935 года, председателем жюри которого был сам Сергей Эйзенштейн , гран-при на Всемирной Парижской выставке 1937-го (где символом СССР стала скульптурная композиция Веры Мухиной «Рабочий и колхозница»), сталинскую премию и бронзовую медаль на VII МКФ в Венеции.

1960: «Дама с собачкой». Режиссер Иосиф Хейфиц Фильм был снят по рассказу А. П. Чехова в 1960 году, к столетию со дня рождения писателя. Главные роли в картине исполнили Алексей Баталов Ия Саввина . Эта картина режиссера Иосифа Хейфица стала общепризнанной классикой мирового кинематографа. В 1960 году жюри XIII Каннского кинофестиваля присвоило ленте специальный приз «За гуманизм и исключительные художественные качества». Он был высоко оценен и западными мастерами кино, такими, как Ингмар Бергман , который и сам не раз ставил пьесы Чехова в театре. Фильм получил также почетный диплом за режиссуру на IV Международном смотре фестивальных фильмов в Лондоне, диплом Британской киноакадемии «За изобразительное решение фильма», премию Юсси в Хельсинки и премию BAFTA в Лондоне.

Эта полная нежной грусти экранизация не вызвала критики даже самых ревностных любителей чеховской прозы, отмечавших интеллигентную и деликатную атмосферу фильма.

1964: «Гамлет». Режиссер Григорий Козинцев «Гамлет» — двухсерийный художественный фильм, поставленный по мотивам трагедии Шекспира. Премьера в СССР состоялась 19 апреля 1964 года. Роль Гамлета исполнил Иннокентий Смоктуновский

Эта экранизация была признана одной из лучших экранизаций Шекспира в истории. «Гамлет» был удостоен специальной премии и почетного диплома жюри МКФ в Венеции, стал лауреатом многочисленных премий, был номинирован на престижную британскую BAFTA в категории «Лучший фильм», Иннокентий Смоктуновский — в категории «Лучший зарубежный актер», а на премию «Золотой глобус» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Интересно, что фильм снимался в небольшом поселке недалеко от Таллина, где специально для этого в течение полугода строили макет замка Эльсинор. С тех пор это место называют «Скала Гамлета».

1977: «Двадцать дней без войны». Режиссер Алексей Герман

Видео: YouTube/Фильмы

"Двадцать дней без войны" — художественный фильм режиссера Алексея Германа по сценарию Константина Симонова . Эта лента — один из лучших художественных документов военного времени — была удостоена ежегодной премии им. Жоржа Садуля во Франции.

В творчестве Алексея Германа фильм занимает особое место. Режиссер рассказывал, что «Двадцать дней без войны» был снят «против фальшака войны на экранах». Его желанием было сделать так, чтобы рассказ соответствовал тому горю, которое пережил народ и на фронте, и в тылу, когда люди страшно голодали, спали, закопавшись в уголь, и из последних сил делали все для фронта.

Юрий Никулин в этом фильме исполнил совершенно не комедийную роль писателя и фронтового журналиста Василия Лопатина. Когда ему предложили сыграть главную роль, он отказался, считая себя недостаточно молодым для этой роли и неподходящим по темпераменту. В итоге Симонову удалось уговорить и Никулина, и худсовет студии. В отличие от всех «типичных» никулинских персонажей, этот главный герой у него получился немногословным, чуть замкнутым, знающим цену человеческой жизни на войне.

Видео: YouTube/ Фильмы

Советский сериал о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе и его незаменимом помощнике докторе Ватсоне, снятый Игорем Масленниковым по мотивам рассказов Артура Конана Дойля , стал мировой классикой: он завоевал всемирную любовь, получил специальный приз на МКФ в Кьянчано-Терме и был признан лучшей экранизацией романа самой королевой Великобритании.

Поразительно, как актерам, никогда не бывавшим в Англии, удалось настолько превосходно передать атмосферу того времени! Масленников говорил, что Холмс противопоставлен официальной полицейской системе Скотланд-Ярда, потому что главное для него — оказать помощь, а не воздать кару: «В этом, мне кажется, и состоит секрет непреходящей любви читателей и зрителей к Шерлоку Холмсу, живому олицетворению верности и надежности — качеств, в которых всегда так нуждались люди».