Актриса Анна Каменкова: биография, личная жизнь

Истинный ценитель кино, безусловно, знаком с творчеством актрисы театра и кино Анны Каменковой . Из ее биографии, можно узнать много интересного, в том числе и о личной жизни заслуженной артистки РСФСР. Пик популярности женщины пришелся на времена существования СССР. Сегодня актриса не только играет на сцене и снимается в кино, но и озвучивает голливудских актеров.

Биография

Родилась Анна Семеновна Каменкова, в девичестве Павлова, в интеллигентной семье. Это произошло в Москве 27 апреля 1953 года. Ее родители, будучи преподавателями русского языка и литературы, с детства прививали дочери любовь к культуре и умение общаться с другими людьми. Они лелеяли надежду, что она став взрослой, продолжит их дело. Ее отец считал, что педагог просто обязан быть эрудирован в разных вопросах и аккуратно направлял Анну к усвоению информации.

Сам он написал множество пособий по педагогике, а также вел семинары в институте.

Годы детства и первый опыт в кино

Видимо, Павловой — Каменковой было предназначено судьбой, связать свою жизнь с актерской средой. Талант актрисы в ней просматривался с детства, а в 6 лет, она впервые оказалась на съемочной площадке.

Дело было так: прогуливаясь с другими детьми по территории детского сада, девочка увидела, как взрослые (это были работники киностудии) просят прохожих показать себя в прочтении стихов. Малышка молниеносно выпалила — «Я тоже умею хорошо читать стихи, послушайте меня!» Эта встреча носила судьбоносный характер, не иначе. Тогда маленькая Анна впервые сыграла в кино. Фильм назывался «Девочка ищет отца».

Несмотря на то что ее игра произвела на всех хорошее впечатление, родители были против продолжения актерской профессии, считая, что дочь слишком мала для этого. Но спустя какое-то время, Анна снова стала играть на сцене при студии художественного слова, куда ее отдали родители.

В жизни маленькой Анны были печальные моменты, один из них смерть мамы. Ее не стало, когда девочке было всего 9 лет. Тогда самого близкого человека на свете, ей заменила ее старшая сестра Ольга.

Отец старался воспитывать дочерей правильно. Он прививал им любовь к книгам и театрам. Отчасти это еще больше подтолкнуло Анну к выбору актерской профессии. Оканчивая школу, девушка уже точно знала, что как только получит аттестат — подаст документы в театральное училище. Так и случилось, в 1970 году она была зачислена в театральное училище имени Щепкина.

Ее счастью не было предела, ведь училась она под руководством великого советского актера М. И. Царева. Анна была прилежной ученицей, ее талант открыл перед ней двери в лучшие Московские театры.

Театральная жизнь

Театральная биография актрисы настолько богата, что поклонникам не давал покоя вопрос: не мешала ли работа личной жизни Анны Каменковой? Она действительно много сил отдавала сцене. Кстати, впервые задействована в спектакле Каменкова была в 12-летнем возрасте. С тех самых пор, театр стал частью нее. Прошло 10 лет после детской роли в постановке «Русалочка», прежде чем актриса снова вышла на сцену, будучи студенткой высшего театрального училища. Педагоги не оставили без внимания актерские способности молодой актрисы.

По их рекомендации, она попала в Малый театр, где ставили постановку «Средство Макропулоса», в которой Каменкова приняла участие.

Анне, окончившей театральное училище, тут же поступило несколько интересных предложений от разных театров. Она отдала предпочтение тому, где руководителем был Анатолий Эфрос . Актриса всегда восхищалась его таланто, так что, ее решение работать в Театре на Малой Бронной, было неслучайным.

Каменкова, опыт которой был еще невелик, была занята в 18 ролях и вскоре стала ведущей актрисой театра.

Все хорошее когда-то кончается, так произошло и тут. Интерес Анны к спектаклям резко угас, после ухода из театра Эфроса. Уже не было ощущение творческого полета и чего-то необычного. Новые режиссеры навевали тоску. Проработав там еще какое-то время, актриса ушла. Произошло это в 1992 году. Она была убеждена, без работы не останется. Но, кризис не пощадил никого, тогда многие талантливые личности остались не у дел.

Фильмы

Анна Каменкова совмещала работу в театре и кино. На ее счету много ярких ролей, среди которых:

«Лесные качели»;

«Молодая жена»;

«Софья Петровна»;

«Ты есть»;

«Осторожно листопад»;

«Поздняя любовь»

«Визит к Минотавру»;

«Последний приказ»;

«Горячев и другие» (сериал).

В непростые времена для российского кинематографа, Анна Каменкова испытывала финансовые трудности, но даже несмотря на это, она наотрез отказывалась от съемок в сериалах (исключением стал «Горячев и другие»). Тогда, она впервые попробовала себя в качестве артистки дубляжа. Этим и зарабатывала.

История личной жизни

Артистка неохотно говорит о делах сердечных. Известно, что замуж она вышла в 1980 году за коллегу по цеху. Ее мужем стал Анатолий Спивак . Спустя 7 лет после заключения брака, в их семье родился сын, которому дали имя Сергей. Вот о нем, она готова рассказывать часами. На фото видно, как Анна смотрит на него с обожанием.

Муж актрисы, стал ее настоящей и единственной любовью. Она прониклась глубокими и самыми нежными чувствами к нему, буквально с первого взгляда. В театре все говорили, что он убежденный холостяк. Однако к удивлению окружающих, он повел Каменову в ЗАГС став ее мужем.

Семейная жизнь знаменитой актрисы полна сложностей. По словам Ольги, сестры Анны, отчасти все из-за разницы в возрасте. Муж старше супруги на 15 лет. Сама Анна Семеновна считает, что в их отношениях пошел разлад из-за отсутствия детей. Супруги долго не могли стать родителями. Неоднократные попытки заканчивались выкидышами. Когда она снова забеременела, женщине казалось, что Бог услышал ее молитвы о детях и теперь точно все будет хорошо. Но врачи, по медицинским показаниям, настоятельно рекомендовали сделать аборт.

Супруг отговорил Анну от этого шага, пообещав найти хорошего доктора. Так и произошло, и в 1987 году они стали родителями.

Несмотря на деспотичный характер супруга, с которым артистка вместе вот уже 37 лет, она счастлива. По ее словам, с годами он стал мягче и терпимее, и они могут всю ночь напролет обсуждать постановки и роли.

Сегодня Анна Каменкова счастлива. Она наконец-то достроила домик своей мечты и, в общем, любые, на первый взгляд мелочи, дарят ей ощущение счастья. А еще, она надеется, что у сына будут дети и он подарит ей внуков.