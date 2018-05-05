6 идей для подарка юному поклоннику фильма «Мстители»

3 мая в России вышел в прокат новый фильм киновселенной Marvel — «Мстители: Война бесконечности» (16+). Третью часть супергеройского блокбастера с нетерпением ждали все поколения — и дети, и их родители. Картина уже успела побить рекорды не только по кассовым сборам по всему миру, но и стать абсолютным лидером среди всех творений Marvel.

Мы решили посмотреть, какие вещи с символикой «Мстителей» можно приобрести в подарок ребенку. Их, кстати, можно найти и в интернете, например, на популярном сайте Avito.

Костюмы для детей

Если ваш ребенок мечтает стать супергероем, в ваших силах исполнить его мечту! Вы без труда подберете для него костюм одного из «Мстителей».

Например, наряд сильного и ловкого Капитана Америка, устрашающего крушителя Халка, непобедимого Железного Человека или бесстрашного Тора. Все они не только очень похожи на оригинальные, но и прошиты «мышцами», чтобы юный поклонник почувствовал себя настоящим героем фильма.

Кстати, костюмы продаются вместе со светящимися масками, так что будьте готовы, если ваше чадо вдруг со всей серьезностью отправится бороться со злом.

Батут «Человек-Паук»

Каждый ребенок знает: чтобы вечеринка удалась, нужен батут. Если вы планируете организовать праздник своему чаду в честь его дня рождения или премьеры любимого фильма Marvel, сделайте выбор в пользу батута с изображением Человека-Паука.

Конечно, для размещения такого аттракциона потребуется довольно большая территория, зато можно быть уверенным в том, что он вызовет фурор среди детей и даже взрослых.

Пресс-служба Avito

Ночник с героями Marvel

Ребенок боится темноты? Отныне страхи уйдут прочь, потому что теперь его сон будет охранять любимый супергерой. Вариантов светильников много, как и персонажей мира Marvel, поэтому каждый найдет героя по душе.

Для пущего эффекта в комплекте идет наклейка в виде трещины на стене. Так что за сохранность квартиры можно не опасаться, она останется невредимой.

Энциклопедия «Marvel. Мстители»

А этот подарок понравится абсолютно каждому поклоннику трилогии вне зависимости от возраста.

Уникальность этой энциклопедии заключается в подробном описании всех героев знаменитой команды, которая появилась на свет более пятидесяти лет назад — и с каждым днем становится только популярнее.

Коллекционное издание является мировым бестселлером и ответит на все волнующие вопросы фанатов. Например, «Почему вернувшийся из космического путешествия Халк напал на своих друзей?», «У кого из суперзлодеев нет ни рук, ни ног, ни туловища, а одна лишь голова?», «Как Человек-Паук стал ниндзя?»

Книга станет отличным подарком как для почитателей Marvel, так и для тех, кто впервые открывает для себя этот увлекательный мир.

Пресс-служба Avito

Кукла «Черная Вдова»

Увлекаются фильмами о супергероях не только мальчики, но и девочки. Специально для них мы нашли коллекционную куклу бесстрашной Черной Вдовы, которая была приобретена в самом крутом месте для всех фанатов Marvel — на американском «Комик Коне — 2017». Фигурка супергероини высотой в 35 см одета в черное вечернее платье, а голову украшает элегантная шляпка.

Пресс-служба Avito

Лонгборд

В преддверии лета лонгборд с легендарным рисунком Человек-Паука — это суперподарок для школьника. Он станет отличным приобретением как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов.

Компания Santa Cruz настолько популярна, что рисунок с кричащей рукой на доске стал одним из символов скейт— и лонгординга.

Пресс-служба Avito

Смотрите фильм «Мстители: Война бесконечности» в сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» с 3 мая.

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