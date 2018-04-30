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Кассовые сборы фильма «Мстители. Война бесконечности» установили мировой рекорд
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Кассовые сборы фильма «Мстители. Война бесконечности» установили мировой рекорд 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее предпремьерный показ трейлеров картины устанавливал рекорды по просмотрам.
Рекорды трейлеров к фантастическому фильму «Мстители. Война бесконечности» по просмотрам переросли в финансовые рекорды картины по кассовым сборам в мире.
По данным портала deadline.com, за первый послепремьерный уик-энд картина собрала в мире 630 миллионов долларов.
Фильм о спасителях Вселенной собрал ошеломляющие 380 миллионов долларов в 52 странах (за исключением Китая) и 250 миллионов долларов в США, где картину продемонстрировали в 4474 кинотеатрах.
В картине Энтони и Джо Руссо снимается звездный актерский состав: Роберт Дауни младший, Бенедикт Камбербэтч, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Марк Руффало и другие.
В новом фильме супергероям Marvel Entertainment — Мстителям, Стражам Галактики, Человеку-Пауку, Черной Пантере и другим придется противостоять титану Таносу. Злодей попытается захватить мир и перестроить его под себя с помощью волшебных артефактов.
СПРАВКА «ВМ»
Фильм «Мстители: Война Бесконечности» — это сиквел вышедших в 2012 и 2015 годах картин и девятнадцатый фильм киновселенной Marvel. Снимают фантастический боевик Энтони и Джо Руссо по сценарию дуэта Маркуса и Макфили, который основан на комиксах Стэна Ли и Джека Кёрби издательства Marvel Comics. В главных ролях — Роберт Дауни-младший, Элизабет Олсен, Джош Бролин, Том Хиддлстон, Марк Руффало, Том Хиддлстон и другие.
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