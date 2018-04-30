Ещё
Сценарист «Бёрдмана» снял ошеломляющий фильм «Животное»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сценарист «Бёрдмана» снял ошеломляющий фильм «Животное» 

News.ru 32 минуты назад
Фото: News.ru
Аргентинец Армандо Бо (Armando Bó) стал режиссёром своего собственного фильма «Животное». Ранее он получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий за фильм «Бёрдмэн» на 87-ой церемонии вручения премии в 2015 году, режиссёром фильма тогда стал Алехандро Гонсалесом Иньярриту.
Кроме того, Бо является сценаристом известного фильма с Хавьером Бардемом «Бьютифул».
В этот раз он решил и сам усесться в кресло режиссёра и снять свой первый аргентинский фильм.
Он повествует об Антонио Декуде, который был консервативным семейным человеком. Но однажды всё поменялось — произошла неожиданная ситуация, которая встряхивает его до глубины души, сжимая его жизнь и его приоритеты, заставляя забыть свои убеждения и обрести новый способ понимания жизни. В Антонио просыпается его основной инстинкт — животный.
Мировая премьера состоится 24 мая, о выходе на российские экраны пока что нет информации.
В главных ролях: Гильермо Франселья, Карла Петерсон, Глория Карра Марсело Субиотто и Хоакин Фламмини
vimeo.com/charly carnota
News.ru: последние новости
Главные кинопремьеры недели Бред Питт снимет фильм о секс-скандале с Вайнштейном «Тренер» Козловского собрал около 47 млн рублей за день проката
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы57
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
После «Евровидения»: что стало с победителями7
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение