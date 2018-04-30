Сценарист «Бёрдмана» снял ошеломляющий фильм «Животное»

Аргентинец Армандо Бо (Armando Bó) стал режиссёром своего собственного фильма «Животное». Ранее он получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий за фильм «Бёрдмэн» на 87-ой церемонии вручения премии в 2015 году, режиссёром фильма тогда стал Алехандро Гонсалесом Иньярриту

Кроме того, Бо является сценаристом известного фильма с Хавьером Бардемом «Бьютифул».

В этот раз он решил и сам усесться в кресло режиссёра и снять свой первый аргентинский фильм.

Он повествует об Антонио Декуде, который был консервативным семейным человеком. Но однажды всё поменялось — произошла неожиданная ситуация, которая встряхивает его до глубины души, сжимая его жизнь и его приоритеты, заставляя забыть свои убеждения и обрести новый способ понимания жизни. В Антонио просыпается его основной инстинкт — животный.

Мировая премьера состоится 24 мая, о выходе на российские экраны пока что нет информации.

В главных ролях: Гильермо Франселья, Карла Петерсон , Глория Карра Марсело Субиотто и Хоакин Фламмини

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