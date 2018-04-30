Кинокомикс «Мстители: Война бесконечности» побил на старте два рекорда

В американском и мировом прокате установлены новые кассовые рекорды. Их автором стал кинокомикс «Мстители: Война бесконечности», представляющий собой третью часть популярной киносерии о супергероях.

Стартовав в США 27 апреля фильм братьев Руссо собрал за минувшие выходные 250 млн долларов*, что превосходит прежнее лучше достижение (247,9 млн долларов), принадлежавшее с декабря 2015 года блокбастеру «Звездные войны: Пробуждение силы».

В мировом прокате картина о борьбе Железного человека и компании с космическим суперзлодеем Таносом взяла на старте 630 млн долларов*, превзойдя предыдущий рекорд (543 млн долларов), установленный боевиком «Форсаж 8» в апреле 2017 года.

Новым «Мстителям» не удалось побить рекорд кассовых сборов только за пределами США, где на долю этой картины за первые дни проката пришлось 380 млн долларов*, сообщает Variety. В итоге достижение «Форсажа 8», составляющее 444,2 млн долларов, осталось незыблемым/

На экранах России кинокомикс появится 3 мая.

Ранее этот фантастический блокбастер возглавил топ-10 самых ожидаемых фильмов весны и лета 2018 года.

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