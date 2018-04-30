Эдди Редмэйн и Эзра Миллер представили «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» в Вегасе 

Под занавес CinemaCon 2018 в Лас-Вегасе студия Warner Bros. вывела на красную дорожку звездный состав фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Мы уже писали, что Джонни Депп, который в сиквеле сыграет одну из главных ролей, на CinemaCon приезжать отказался, зато своим появлением публику порадовали Эдди Редмэйн и Эзра Миллер.
Компанию им на красной дорожке составили также снявшиеся в «Фантастических тварях 2» Элисон Судол, Каллум Тернер, Кэтрин Уотерстон и Дэн Фоглер. Премьера в кинотеатрах, напомним, состоится 15 ноября 2018.
попкорнnews