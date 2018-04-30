Тест: Угадайте мультфильм по логотипу

Мы уже много раз проверяли, насколько хорошо вы помните мультфильмы. Спрашивали у вас каверзные вопросы про имена героев, показывали самые нелепые кадры, проверяли вспомните ли вы клички спутников принцесс и так далее. На этот раз мы стали еще коварнее и предлагаем вам вспомнить мультфильм по его логотипу.

Перед вами 18 логотипов, ваша задача распределить их правильно. Созывайте семейный совет и помните, что самые классные и любимые из этих мультфильмов ждут вас на анимационном фестивале «Мультимир-2018»!

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