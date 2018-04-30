Фильм «Тренер» вновь возглавил российский прокат по итогам выходных

Спортивная драма о футболе вторую неделю лидирует по кассовым сборам в российском прокате. Общие сборы фильма за две недели составили более 571 млн рублей.

На втором месте анимационный фильм «Смешарики. Дежавю», собравший по итогам первого уикенда 88 млн 600 тыс. рублей.

Третью строчку заняла ещё одна новинка проката — триллер режиссёра Джеффа Уодлоу «Правда или действие» со сборами в 65 млн 600 тыс. рублей.

Российский фильм Кима Дружинина «Танки» расположился на четвёртом месте, собрав в прокате в выходные 37 млн 600 тыс. рублей.

Замыкает пятёрку лидеров американский триллер Джона Красински «Тихое место» со сборами 26 млн 900 тыс. долларов (общие сборы за три недели проката — 299,1 миллиона рублей).