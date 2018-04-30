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Новые «Мстители» установили исторический рекорд по сборам
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Новые «Мстители» установили исторический рекорд по сборам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фильм «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) в первые выходные проката установил абсолютный рекорд по сборам: 630 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety.
В Северной Америке картина собрала 250 миллионов долларов, 380 миллионов составили сборы на других рынках без учета Китая, в КНР премьера состоится 11 мая.
За вычетом Китая новые «Мстители» пока остаются вторыми по рекордному открытию проката после «Форсажа 8», который за первый уикэнд собрал 443 миллиона долларов, включая 185 миллионов долларов в КНР.
Variety отмечает, что «Война бесконечности» стала первой по сборам на всех рынках. К примеру, в Великобритании фильм собрал 42 миллиона долларов, в Южной Корее — 39 миллионов, в Австралии — 23 миллиона долларов.
«Мстители: Война бесконечности» — 19-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России премьера картины состоится 3 мая.
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