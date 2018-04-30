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«Взрослые мужики и никаких колготок»: Тэрон Эджертон и Джейми Фокс представили «Робин Гуд: Начало» на CinemaCon 2018
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«Взрослые мужики и никаких колготок»: Тэрон Эджертон и Джейми Фокс представили «Робин Гуд: Начало» на CinemaCon 2018 

Попкорн News 3 минуты назад
Фото: Попкорн News
Джейми Фокс и Тэрон Эджертон стали гостями CinemaCon в Лас-Вегасе, представив публике свой новый фильм с говорящим названием «Робин Гуд: Начало» — картина будет повествовать о становлении легендарного персонажа в исполнении Эджертона и его друзьях.
Джейми Фокс, общаясь с прессой в ходе презентации, шутливо заявил, что «Робин Гуд: Начало» будет серьезным, «взрослым» экшном — «никаких мужиков в колготках», пообещал актер. Кстати, самому Фоксу в картине досталась роль Маленького Джона, соратника и правой руки главного героя. Также в фильме заняты Джейми Дорнан (сыграл сводного брата Робин Гуда, Уилла Скарлетта) и Бен Мендельсон (вновь играет злодея — на этот раз шерифа Ноттингемского). Премьера в кинотеатрах — 29 ноября 2018. попкорнnews
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