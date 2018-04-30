«Ленфильм» отмечает 100-летний юбилей 

Самый первый советский фильм, который был снят на этой киностудии, назывался «Уплотнение», его режиссерами выступили Александр Пантелеев, Николай Пашковский и Анатолий Долинов. Правда, само название — «Ленфильм» появилось не сразу, а лишь в 1934 году.
В честь своего столетнего юбилея в этот день, 30 апреля студия подготовила для зрителей уникальную программу «Ленфильм. Первый век». Перед сеансом каждой картины покажут «фильм о фильме» — документальная лента о том, как создавалась легендарная картина. Кроме того, поход в кино можно будет совместить с экскурсиями по выставочному пространству киностудии. Зрители увидят пять картин: знаменитую киносказку «Старик Хоттабыч» (начало сеанса в 10:00), чемпиона советского кинопроката 1961 года «Полосатый рейс» (12:20), самую известную ленту «Ленфильма» «Чапаев» (14:50), советский фантастический блокбастер «Человек-амфибия» (17:20) и «Начало» с Инной Чуриковой — фильм в фильме о провинциальной актрисы, взявшейся сыграть Жанну Д'Арк. По сообщению пресс-службы киностудии, вход на все показы свободный при условии прохождения регистрации, — сообщает rg.ru.