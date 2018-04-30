Ещё
«Ленфильм» отмечает 100-летний юбилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ленфильм» отмечает 100-летний юбилей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Самый первый советский фильм, который был снят на этой киностудии, назывался «Уплотнение», его режиссерами выступили Александр Пантелеев, Николай Пашковский и Анатолий Долинов. Правда, само название — «Ленфильм» появилось не сразу, а лишь в 1934 году.
В честь своего столетнего юбилея в этот день, 30 апреля студия подготовила для зрителей уникальную программу «Ленфильм. Первый век». Перед сеансом каждой картины покажут «фильм о фильме» — документальная лента о том, как создавалась легендарная картина. Кроме того, поход в кино можно будет совместить с экскурсиями по выставочному пространству киностудии. Зрители увидят пять картин: знаменитую киносказку «Старик Хоттабыч» (начало сеанса в 10:00), чемпиона советского кинопроката 1961 года «Полосатый рейс» (12:20), самую известную ленту «Ленфильма» «Чапаев» (14:50), советский фантастический блокбастер «Человек-амфибия» (17:20) и «Начало» с Инной Чуриковой — фильм в фильме о провинциальной актрисы, взявшейся сыграть Жанну Д'Арк. По сообщению пресс-службы киностудии, вход на все показы свободный при условии прохождения регистрации, — сообщает rg.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Брэд Питт снимет фильм о Харви Вайнштейне Остановила время: 44-летняя Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет Дженнифер Лоуренс закрутила роман с режиссером, который старше нее на 32 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение