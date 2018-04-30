Людмила Гурченко. «Карнавальная жизнь»

5 мая в 10:15 на Первом канале вас ждет премьера фильма о нашей примадонне — незабвенной Людмиле Гурченко

Считается, что у Людмилы Марковны был сложный характер — не зря же с ней было непросто сниматься, да и мужчины уживались с ней не без труда. Но те, кто знал Людмилу Гурченко близко, уверены, что это не так. У нее была добрая душа. Просто она мало кому обнажала ее.

Сама жизнь заставила актрису обрасти броней. Когда тебя предают, когда ты оказываешься никому не нужной — со временем научишься защищаться…

Гурченко во многом была похожа на сыгранную ей героиню в «Вокзале для двоих». Такая же внешне сильная, а внутри — мягкая… Такая же справедливая и верная. И так же получающая тяжелые удары от судьбы. Как сказано в фильме: «Она хорошая — а таким как раз чаще всего не везет». Нет, поначалу Гурченко очень повезло! После съемок в «Карнавальной ночи» она проснулась знаменитой. А потом… долгие годы простоя. «Это ужасно, когда телефон не звонит», — говорила в интервью актриса.

Чем же еще похожа Людмила Гурченко на свою героиню из фильма «Вокзал для двоих»? Она так же не прощала мужчин, которые однажды ее предали. Она признавалась: «Я мечтала прожить всю жизнь с одним мужем и быть ему верной. Но они сами были неверны…» По этой причине, по словам Гурченко, она развелась и с Борисом Андроникашвили , и с Константином Купервейсом, и с Иосифом Кобзоном … В фильме откровенные интервью дадут Иосиф Кобзон и Константин Купервейс.

Бывших мужей Гурченко навсегда вычеркивала из жизни. Даже не здоровалась с ними. По этой причине она запрещала своей единственной дочери — Марии Королевой — общаться с отцом Борисом Андроникашвили и даже его родственниками. Уже после смерти знаменитой матери Мария поехала в Грузию и встретилась с родными.

Людмила Гурченко могла украсить собой любой эпизод! Иногда она соглашалась сняться в эпизодической роли по дружбе. Например, сыграла старушку в картине Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». И это, наверное, единственный раз, когда она согласилась состариться на экране. Все знают про любовь актрисы к пластическим операциям. Актриса и подруга юности Гурченко Татьяна Бестаева расскажет об этом.

Людмила Гурченко для зрителей — это в первую очередь «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «5 вечеров», «Отпуск за свой счет»… Фильмы, ставшие классикой. Но Людмила Марковна могла своим участием даже незамысловатую картину сделать любимой народом. Как, например, случилось с фильмом «Моя морячка».

…В фильме «Вокзал для двоих» героиня Гурченко нашла своего мужчину. В жизни актрисе тоже повезло — пусть и с пятой попытки. Сергей Сенин стал Людмиле Гурченко и мужем, и помощником в делах. Он заботился об актрисе до конца ее дней…

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