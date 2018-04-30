Ещё
Изабель Юппер сравнила работу в Европе и Голливуде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изабель Юппер сравнила работу в Европе и Голливуде 

RT на русском 25 минут назад
Как отметила артистка, её опыт отличается, но немногим.
«Потому что всё равно в центре лежит процесс создания фильмов и работы над ролью», — пояснила она.
Кроме того, Юппер рассказала, почему играет героинь моложе себя как минимум на 10 лет.
«Полагаете, у меня есть секрет? Но если я вам его открою, то секрет уже не будет секретом. Думаю, всё дело в том, что я просто очень хороший человек», — заявила она.
Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.
RT на русском: последние новости
В Голливуде намерены снять фильм о деле Вайнштейна Автор идеи «Футбольных банд» рассказал о сложности во время съёмок документального фильма о фанатах В прокат выходит фильм «Танки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких ресторанах ужинают звезды
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение