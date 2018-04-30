Карл Маркс: 200 лет жизни в тренде

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса . К этой памятной дате смотрите на телеканале «Россия К» — документальный фильм «Мир, который построил Маркс» (4 мая, 13:45), программы «Агора» (5 мая, 21:00) и «Что делать?» (6 мая, 13:05).

Никто не отрицает гений Маркса, но одни утверждают, что марксизм исторически изжил себя и умер, а другие — что вот-вот начнется его Ренессанс. Или уже начался? Что же кардинально нового внес Маркс в науку и человеческую цивилизацию, если он полтора века так точно не сходит с уст у всего прогрессивного человечества?

Что остается «ценным» и «работоспособным» в его теории до сегодняшнего дня? Отвергла ли Россия марксизм полностью и навсегда? Возродится ли мировой марксизм, а если да, то в каком виде?

200-летию со дня рождения Карла Маркса, немецкого экономиста и философа, автора классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» будет посвящен и выпуск ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора» (5 мая, 21:00). А накануне, 4 мая (13:45), в эфире телеканала «Россия К» — документальный фильм «Мир, который построил Маркс» (режиссер Ирина Бахтина ), авторы которого попытаются объяснить, на чем основан авторитет Карла Маркса в нашей стране и почему именно это учение выбрал Владимир Ленин, ведя к власти свою партию.

Смотрите на телеканале «Россия К» к 200-летию со дня рождения Карла Маркса — документальный фильм «Мир, который построил Маркс» (4 мая, 13:45), программы «Агора» (5 мая, 21:00) и «Что делать?» (6 мая, 13:05).

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