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Видео: Эллен ДеДженерес напугала «слабонервного» Бенедикта Камбербэтча
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Видео: Эллен ДеДженерес напугала «слабонервного» Бенедикта Камбербэтча 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Эллен ДеДженерес обожает пугать гостей своего шоу. Этому моменту всегда посвящены отдельные фрагменты телешоу, а лучшие «испуги» звезд даже собираются в подборку ну YouTube. Очередной жертвой популярной телеведущей стал Бенедикт Камбербэтч, которого в ближайшее время можно увидеть в новых «Мстителях».
Британский актер оказался очень впечатлительным и не на шутку испугался, увидев выскакивающего из куба мужчину в костюме Железного человека. Когда Эллен спросила Бенедикта, любит ли он фильмы ужасов и снимается ли в них, актер, ни о чем не подозревая, признался, что его очень легко напугать — и тут же получил порцию отличного испуга. Актер выругался, а потом сказал: «Роберт, ты должен прекратить это делать!» Почему именно Железный человек, можете спросить вы? Именно персонажи Роберта Дауни-младшего и Бенедикта Камбербэтча в новом блокбастере Marvel создают неповторимый дуэт, состоящий из взаимных подколов, шуток и порции здорового снобизма. Убедиться в этом лично можно будет уже с 3 мая в кинотеатрах.
попкорнnews
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