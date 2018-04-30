Видео: Эллен ДеДженерес напугала «слабонервного» Бенедикта Камбербэтча

Эллен ДеДженерес обожает пугать гостей своего шоу. Этому моменту всегда посвящены отдельные фрагменты телешоу, а лучшие «испуги» звезд даже собираются в подборку ну YouTube. Очередной жертвой популярной телеведущей стал Бенедикт Камбербэтч , которого в ближайшее время можно увидеть в новых «Мстителях».

Британский актер оказался очень впечатлительным и не на шутку испугался, увидев выскакивающего из куба мужчину в костюме Железного человека. Когда Эллен спросила Бенедикта, любит ли он фильмы ужасов и снимается ли в них, актер, ни о чем не подозревая, признался, что его очень легко напугать — и тут же получил порцию отличного испуга. Актер выругался, а потом сказал: «Роберт, ты должен прекратить это делать!» Почему именно Железный человек, можете спросить вы? Именно персонажи Роберта Дауни-младшего и Бенедикта Камбербэтча в новом блокбастере Marvel создают неповторимый дуэт, состоящий из взаимных подколов, шуток и порции здорового снобизма. Убедиться в этом лично можно будет уже с 3 мая в кинотеатрах.

попкорнnews