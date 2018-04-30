«Ночной дозор»

Жанр: фэнтези, боевик, триллер

Год: 2004

Страна: Россия

Во время съемок было снято 120 часов видео. Тимур Бекмамбетов и команда монтажеров создали 30 вариантов картины. На производство спецэффектов для картины было потрачено 200 000 долларов (в США они бы стоили около 5 миллионов), а на рекламную кампанию — около 1 миллиона долларов. В «Ночном Дозоре» активно использовался «product placement». Скрытая реклама принесла создателям фильма около полумиллиона долларов. Автор литературной основы и сценария Сергей Лукьяненко сыграл в картине небольшую роль мага Руслана.

Трейлер фильма «Ночной дозор»: https://www.youtube.com/watch?v=rKxcrtWe2G8