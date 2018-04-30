Жанр: фэнтези, боевик, триллер
Год: 2004
Страна: Россия
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
Сценарий: Сергей Лукьяненко, Тимур Бекмамбетов
Оператор: Сергей Трофимов
Кто снимался в фильме «Ночной дозор»: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Мария Порошина, Галина Тюнина, Гоша Куценко, Алексей Чадов, Жанна Фриске, Илья Лагутенко, Виктор Вержбицкий Сюжет фильма «Ночной дозор» Фильм рассказывает о тайной борьбе светлых и тёмных мистических сил в современной Москве, невидимой для основной части людей, и ощущающей на себе лишь ее последствия. 1992-й год. Антон Городецкий обращается по объявлению к колдунье с целью вернуть жену, ушедшую к другому. Ведьма предупреждает Антона, что его жена беременна, и при колдовстве плод погибнет в ее утробе. Антон соглашается. Осматривая квартиру ведьмы, Антон видит из окна грузовик с маркировкой «Горсвет» и людей в соответствующих спецовках. Каково же было его удивление, когда в процессе ритуалов, которые начала проводить ведьма, в квартиру ворвались те самые сотрудники «Горсвета», которые были не менее удивлены тому факту, что Антон их видит, ведь сотрудников Ночного Дозора в параллельной реальности, Сумраке, могут видеть только Иные. Стало быть, Антон — тоже Иной, но ничего об этом факте пока не знающий. Интересные факты о фильме «Ночной дозор»:
Во время съемок было снято 120 часов видео. Тимур Бекмамбетов и команда монтажеров создали 30 вариантов картины. На производство спецэффектов для картины было потрачено 200 000 долларов (в США они бы стоили около 5 миллионов), а на рекламную кампанию — около 1 миллиона долларов. В «Ночном Дозоре» активно использовался «product placement». Скрытая реклама принесла создателям фильма около полумиллиона долларов. Автор литературной основы и сценария Сергей Лукьяненко сыграл в картине небольшую роль мага Руслана.
Трейлер фильма «Ночной дозор»: https://www.youtube.com/watch?v=rKxcrtWe2G8