Александр Михайлов. «Только главные роли»

…Старый Оскол. В местном театре идет гастрольный спектакль «Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко» — версия любимого всеми фильма «Любовь и голуби».

Когда на поклоны вышел народный артист Александр Михайлов , на сцену из зрительного зала поднялся молодой мужчина и протянул фотографию. На фото времен второй Чеченской войны — парни в камуфляже и Александр Михайлов.

Артист только что надел на шею одному из бойцов оберег. Ленту с отпечатанным на ней 90-м псалмом Давида. Такие пояса носят на себе бойцы во время службы в горячих точках.

Валера Воловод прибыл в Чечню в составе группы, которая сменила погибшую накануне роту. Ребята попали в самое пекло. Но обошлось. Валера вернулся живым, женился. Двое детей…. А вот у Александра Михайлова жизнь тогда совсем не складывалась. Был период, когда он искал смерти…

Хотя в карьере все было прекрасно. Мало у кого из актеров в те годы была такая слава. Картина «Любовь и голуби» стала его звездным часом. В кино Михайлов вообще начал с главных ролей. Первая роль была в фильме «Риск — благородное дело». Бывший легкоатлет после травмы уходит в кино работать каскадером. Было видно, что появился мощный актер. И Александр Михайлов сразу оказался востребованным.

Оглядываясь назад, Михайлов понимает, что тогда точно выбрал город, в котором смог стать актером… В порту Владивостока, куда возвращался из морских рейсов Саша Михайлов , был театр. И на актерский факультет местного института искусств мог поступить любой, в ком приемной комиссии удавалось разглядеть намек на талант. Чеховский «Иванов» — спектакль, посмотрев который, Саша изменил свою судьбу. Это был дипломный спектакль первого выпуска театрального факультета института искусств, в котором играл его будущий друг Валерий Приемыхов . Первая же роль в первом театральном сезоне во Владивостоке сделала молодого артиста звездой — Раскольников в «Преступлении и наказании».

На зависть однокашникам Александра переманили из Владивостока в Саратов — в дублеры к «звезде». Они играли с Олегом Янковским одни роли. Возможно, именно эта школа сформировала у двух таких разных актеров интерес к одним темам и ролям. Ощущение, что он продолжает играть с Янковским по очереди, будет сопровождать Михайлова долго.

В Москву Михайлова позвали в конце 70-х — к Ефремову, во МХАТ. Но разговор с худруком не сложился. Михайлов отказался сам. Взяли Михайлова в театр имени Ермоловой. В театре он познакомится с девушкой, которая через двадцать лет стала его второй женой.

Самая знаменитая театральная роль Михайлова — Иоанн Грозный . Работа в фильме «Царь» об Иоанне Грозном стала последней для Олега Янковского. Чуть не стала последней для Михайлова главная роль в спектакле «Смерть Иоанна Грозного». Михайлов чуть не умер, когда работал над ролью Иоанна: две полостные операции. Такие роли просто так человека не отпускают…

В 2000-м Михайлов едет с концертом в Чечню и решает остаться там. Вот тогда-то Михайлов и встретился с Валерием Воловодом и его товарищами. Валера сначала не поверил своим глазам. Народный артист попал в зону, где идет реальная война. «Не мог прятаться за спинами мальчишек» — причина, по которой Михайлов остался в Чечне. Правда, артиста быстро вычислили и отправили домой.

Во ВГИКе у профессора Михайлова репутация человека, который никогда не ошибается и набирает в свою мастерскую действительно талантливых студентов. А еще у него две замечательные дочери, Анастасия и Акилина, и обе они стали актрисами.

Смотрите фильм 2 мая в 10:15 на Первом канале.

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