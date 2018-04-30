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Изабель Юппер рассказала о своём новом фильме
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Изабель Юппер рассказала о своём новом фильме 

RT на русском 1 час назад
Французская актриса Изабель Юппер рассказала о своём новом фильме «Миссис Хайд», сообщает kp.ru.
По словам артистки, сценарий принадлежит Сержу Бозону, с которым она уже работала.
«Я знаю, что он за режиссёр, чего от него ждать, его способности создавать полностью вымышленные персонажи — почти из мультфильмов», — заявила Юппер.
Как отметила актриса, сценарий был довольно комичным, но удалось найти и трагическую сторону.
Юппер также сказала, что героиня «Миссис Хайд» не находит внимания у своих учеников, и когда какая-то сила заставляет обратить на неё внимание, она становится лучше как учитель.
Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России и программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о победителе фестиваля — фильме «Царь-птица» Эдуарда Новикова.
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