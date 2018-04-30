Изабель Юппер рассказала о своём новом фильме

По словам артистки, сценарий принадлежит Сержу Бозону , с которым она уже работала.

«Я знаю, что он за режиссёр, чего от него ждать, его способности создавать полностью вымышленные персонажи — почти из мультфильмов», — заявила Юппер.

Как отметила актриса, сценарий был довольно комичным, но удалось найти и трагическую сторону.

Юппер также сказала, что героиня «Миссис Хайд» не находит внимания у своих учеников, и когда какая-то сила заставляет обратить на неё внимание, она становится лучше как учитель.