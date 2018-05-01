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Новые «Мстители» обошли «Пробуждение силы» (Обновлено)
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Новые «Мстители» обошли «Пробуждение силы» (Обновлено) 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
До премьеры супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» аналитики прогнозировали, что в первые выходные в США фильм соберёт не менее 200 миллионов долларов. Они не ошиблись: за уикэнд зрители принесли в кинотеатры 250 миллионов. И это сделало картину рекордсменом по стартовым кассовым сборам. Ранее первенство в этом удерживал фильм «Звездные войны: Пробуждение Силы», заработавший в домашнем прокате 248 миллионов за первые выходные.
Впереди у «Мстителей» ещё премьеры в России (3 мая) и Китае (11 мая). Но даже без этих стран мировые сборы картины уже достигли 630 миллионов долларов. И это ещё один рекорд: фильм обошёл по стартовым показателям боевик «Форсаж 8» — 541 миллион. При этом премьера «Форсажа» состоялась одновременно во всём мире, в том числе в Китае и России.
Помимо отличных сборов, у фильма и отличные отзывы. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг — 84%, а зрители оценили премьеру на 93%. В обзоре «Мстители: Война бесконечности» мы отметили, что этот фильм — пиковая точка всей киновселенной Marvel.
Вот оно, то, чего поклонники комиксов ждали годами или даже десятилетиями.
И в этом главная загвоздка. Первое впечатление можно произвести только один раз. Всё последующее будет казаться лишь отголоском «Войны бесконечности».
«Мстители: Война бесконечности». Конец прекрасной эпохи
Обновлено. Президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди поздравила Marvel с успехом выразительной картинкой.
Congratulations, @MarvelStudios and @Avengers: #InfinityWar. pic.twitter.com/PnHfaouOlP
— Star Wars (@starwars) 1 мая 2018 г.
Из далёкой-далёкой галактики поздравляем самых могущественных героев Земли с самым крупным стартом в истории кино!
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