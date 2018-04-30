Ещё
Новые «Мстители» обошли «Пробуждение силы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые «Мстители» обошли «Пробуждение силы» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
До премьеры супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» аналитики прогнозировали, что в первые выходные в США фильм соберёт не менее 200 миллионов долларов. Они не ошиблись: за уикэнд зрители принесли в кинотеатры 250 миллионов. И это сделало картину рекордсменом по стартовым кассовым сборам. Ранее это первенство удерживал фильм «Звездные войны: Пробуждение Силы», заработавший в домашнем прокате 248 миллионов за первые выходные.
Впереди у «Мстителей» ещё премьеры в России (3 мая) и Китае (11 мая). Но даже без этих стран мировые сборы картины достигли 630 миллионов долларов. И это ещё один рекорд: фильм превзошёл стартовые показатели боевика «Форсаж 8» — 541 миллион. При этом премьера «Форсажа» состоялась одновременно во всём мире, в том числе в Китае и России.
Помимо отличных сборов фильм получает и отличные отзывы. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг — 84%, а зрители оценили премьеру на 93%. В обзоре «Мстители: Война бесконечности» мы отметили, что этот фильм — пиковая точка всей киновселенной Marvel.
Вот оно, то, чего поклонники комиксов ждали годами или даже десятилетиями.
И в этом главная загвоздка. Первое впечатление можно произвести только один раз. Всё последующее будет казаться лишь отголоском «Войны бесконечности».
«Мстители: Война бесконечности». Конец прекрасной эпохи
Игромания.ру: последние новости
Disney и Lucasfilm работают над анимационным сериалом Star Wars Resistance Вышел официальный трейлер фильма «Веном» «Терминатор 6» получил официальное название
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать4
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас3
В каких ресторанах ужинают звезды
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Видео
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение