Райан Рейнольдс с помощью шуточного письма рассказал, что Дэдпула не приняли в команду Мстителей

Ему посоветовали обратиться в другой отряд супергероев.

27 апреля почти во всём мире стартовал прокат фильма «Мстители: Война бесконечности», и за свои первые выходные картина побила рекорд по сборам за стартовый уик-энд. Райан Рейнольдс , сыгравший главного героя в двух частях «Дэдпула» и известный своим юмором в соцсетях, поспешил поздравить создателей «Войны бесконечности» с успехом, но не упустил случая пошутить.

Актёр опубликовал якобы официальное письмо от «Мстителей», написанное на фирменном бланке компании Stark Industries и подписанное самим Тони Старком . В нём обыгрывается «желание» Дэдпула вступить в команду и работать вместе с другими героями.

Фотографию Рейнольдс сопроводил комментарием: «от парня, который не знает, когда остановиться, я рад, что вы, ребята, этого не сделали. Мои поздравления».

Сам Дэдпул также входит в число персонажей Marvel, однако герой пока не появлялся ни в одном фильме киновселенной из-за разделения прав между Disney и Fox (которая также снимает «Людей Икс»). Теперь же, после сделки между студиями, Дэдпул всё же может появиться в следующих фильмах вместе с «Мстителями», однако ранее глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что пока никаких переговоров о слиянии киновселенных не было и это может произойти не раньше завершения поглощения в 2021 году.

«Дэдпул 2» выходит на экраны уже 17 мая. Помимо Рейнольдса одного из главных персонажей в нём сыграл Джош Бролин , также исполнивший роль Таноса в «Войне бесконечности».

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