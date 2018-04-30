«Весна на Заречной улице». Марлен Хуциев вспоминает, как снимали и «красили» знаменитый фильм

Этот фильм-легенда 1956 года, снятый Феликсом Миронером и Марденом Хуциевым , и по сей день обожаем миллионами зрителей. 1 мая в 13;40 и 2 мая в 8:10 этот фильм покажут на Первом канале. Причем покажут его в цвете!

В знаменитой картине, одной из самых культовых наших мелодрам, дебютировали выпускники ВГИКа, будущие звезды кино Юрий Белов Николай Рыбников . Картина стала лидером проката в год выхода — ее посмотрели более 30 миллионов человек.

Когда колоризаторам и реставраторам представилась возможность участвовать в восстановлении фильма Одесской киностудии «Весна на Заречной улице», идея была встречена ими с воодушевлением. И не только потому, что этот фильм — одна из подлинных кинолегенд, но и потому, что так они получали возможность поработать бок о бок с классиком кинорежиссуры Марленом Хуциевым, согласившимся возглавить творческую группу реставрации и колоризации.

Период подготовки к работам по восстановлению картины составил более года. Для начала сформированная производственная группа задалась целью собрать максимально возможное количество разнообразной информации, имеющей отношение к фильму. В частности, на первом этапе были запрошены студийные и государственные архивы, как украинские, так и российские, получены любопытные, нередко уникальные фотографии участников съемочной группы, монтажные листы и режиссерский сценарий к фильму. В Российской государственной библиотеке удалось обнаружить киноафиши фильма 50-х годов прошлого века.

Государственный архив Одесской области выдал копию такого ценного документа, как разрешительное удостоверение на фильм — своеобразный паспорт, без которого картина не могла бы выйти в прокат. Затем приступили к полной реставрации изображения и звука. Реставрация черно-белого фильма представляет собой длительный и трудоёмкий процесс, включающий несколько принципиально важных, ответственных, технически сложных стадий.

Первая — реставрация исходных киноматерилов, негатива. Здесь неоценимую помощь оказали опытные специалисты Госфильмофонда России. Реставрация негативной пленки, вкратце, заключалась в том, что негатив предварительно замачивали на несколько дней в специальных растворах, восстанавливая эластичность пленки, затем производили ультразвуковую очистку от пыли, глянцевали, и только после этого она становилась пригодной для сканирования, которое являлось второй стадией, предшествовавшей цифровой реставрации.

Специфика сканирования фильма «Весна на Заречной улице», т. е. процесса перевода изображения с отреставрированного негатива на цифровой накопитель информации, состояла в том, чтобы выделить максимально возможное количество оттенков серого цвета для создания в дальнейшем широкой цветовой палитры. Сканирование фильма было тем более сложным и длительным, что почтенный возраст пленки и устаревшая перфорация замедляли обычный производственный ритм. Вместо положенных в таких случаях 5 дней процесс сканирования «Весны на Заречной улице» занял 35 рабочих смен. Поскольку нитрооснова негатива — горючий и легковоспламеняющийся материал, были приняты меры противопожарной безопасности, а огнетушитель и ведро с песком «дежурили» рядом со сканером круглосуточно.

Примерно через три месяца материал был готов к следующему этапу: цифровой реставрации изображения и ремастерингу звука.

Вся дальнейшая работа шла в электронном виде. Фильм «нарезается» на файлы (один кадр — один файл). Эти файлы передаются художникам-реставраторам, которые с помощью компьютерных технологий убирают царапины, склейки, пленочное «зерно», химические пятна и грязь, осуществляя тем самым покадровую реставрацию изображения. Обрабатывается каждый кадр в отдельности. Таким образом, через руки реставраторов фильма прошло 120 тысяч кадров!

Покадровая реставрация изображения была сделана в студиях компьютерной графики «Крупного плана». Также была проведена филигранная работа по реставрации звуковой дорожки фильма. Итогом этих усилий станет передача на хранение в Госфильмофонд высококачественной цифровой черно-белой копии «Весна на Заречной улице».

— Тогда, в 1956-м, для нас даже не возникал вопрос, на какую пленку снимать — ч/б или цвет, — вспоминает Марлен Хуциев. — На цвет практически не снимали. Естественно, на черно-белую… Так тогда все одесские фильмы снимались. Параллельно с нами «Капитан „Старой черепахи“ снимался, потом „Моя дочь“, „Жажда“, потом „Агент „Искры“, „Повесть о первой любви“… Я даже не помню, где впервые появился цвет, Даже „Верность“ Тодоровского — а это уже лет через восемь — и то черно-белая была. Но мы тогда, честно говоря, и не воспринимали это как некий минус. О другом думали…

Действительно, трудности послевоенной экономики, проблемы с материальными ресурсами, которых в разрушенной стране катастрофически не хватало, вынуждали большинство кинокартин снимать на черно-белую пленку. К тому же не было достаточного опыта художественной работы с цветом в кино. Правда, первые цветные фильмы были созданы в нашей стране по „двухцветному“ аддитивному методу еще до войны, однако они были малочисленны.

Колоризации фильма предшествовала не только исследовательская и техническая, но и не менее серьезная творческая работа. Разумеется, ключевую роль здесь сыграл режиссер-постановщик Марлен Мартынович Хуциев, который задал основные параметры художественной эстетики, в которые должны были „уложиться“ художники-колористы. Те, кто знает, сколь он требователен, к себе и другим, принципиален и неуступчив в работе, сможет представить, насколько непросто было соответствовать этой высокой „планке“. На протяжении всей работы над фильмом происходили многократные обсуждения решения отдельных сцен и даже кадров, многое приходилось переделывать по несколько раз.

— Это была кропотливая, тщательная творческая работа вместе с киновидеообъединением „Крупный план“. Мы искали, с какого эпизода начнет проявляться цвет. Ведь первые минуты показа картина идет в черно-белом формате, напоминая зрителям об изначальном варианте. Решали, как соотнести зелень, натуру, цех. Чтобы понять, как выглядел материал, из которого пошита одежда героев, приносили кусочки ткани тех времен. Раньше при съемке черно-белых фильмов было много нюансов. Например, из-за качества пленки белые рубашки красили в желтый цвет, — рассказывает Марлен Хуциев.

Большую помощь в работе над цветной версией „Весны на Заречной улице“ оказала художник по костюмам Наталья Монева, которая трудится в течение долгих лет на киностудии „Мосфильм“ и является одним из лучших специалистов в своей профессии. Она работала в творческом содружестве с режиссерами В. Меньшовым, М. Захаровым, П. Чухраем, А. Суриковой и др.

Используя свой бесценный опыт, глубокие знания и тонкий художественный вкус, Наталья Николаевна сумела в ряде случаев подсказать наиболее точные цветовые решения, которые вписываются в авторскую концепцию. Понятно, что помимо костюмов, фильм содержит еще множество разнообразных элементов, которые требовали тонкой работы с цветом. Внимание к мелочам было тем более важным, что многое живо в памяти наших современников, будь то раскраска автобусов полувековой давности или, скажем, какая-нибудь этикетка.

Зарубежные коллеги никак не могли понять, почему учительнице в послевоенные годы не полагалось красить губы яркой помадой, а ошибки своих учеников в тетрадях, напротив, следовало исправлять красным карандашом, а не простым. Нужно было очень скрупулезно следить за тем, чтобы, например, комсомольский значок не превратился в золотую брошь, а папиросы „Беломорканал“, которые курил Рыбников, в сигареты с фильтром. В одном кадре банка с вареньем напоминала вазелин, в другом сладкая наливка чудесным образом превращалась в спирт.

Не говоря уже о том, что одна и та же вещь, например, настольная лампа в начале фильма была черной, в середине синей, а в финале картины уже зеленой. И если поначалу в „Крупный план“ было прислано для утверждения порядка полутора сотен „ключевых“ кадров, в большинство из которых были внесены поправки, то в дальнейшем художественному совету прошлось отправлять за границу коррективы едва ли не по каждой казалось бы незначительной детали, включая цвет фольги на бутылках, наклейки на пластинке и т.д. Помимо этого, свыше пятидесяти изменений были сделаны уже после колоризации всего изображения фильма в целом.

На завершающей стадии создания цветной версии фильма полученный из Индии колоризованный материал прошел, в соответствии с технологией, несколько этапов окончательной обработки в студиях „Крупного плана“. Прежде всего, была проведена цветокоррекция, которой занимался блестящий мастер своего дела оператор-колорист Алексей Лебешев. Благодаря его искусству плоская цветная картинка „ожила“ и приобрела объем. Кроме того, работниками студии компьютерной графики осуществлялись стабилизация изображения, устранение мерцания и некоторые другие сложные операции, требующие специального программного обеспечения, которое создавалось для каждого конкретного случая.

Таковы, в общих чертах, этапы более чем годичного труда над цветной версией фильма „Весна на Заречной улице“. В общей сложности, по самому примерному подсчету, в этом деле приняли участие около ста профессионалов трех десятков специальностей. Реставраторы и калоризаторы приложили все усилия для того, чтобы ставшая классической картина сохранила свою самобытность.

— Почему картина так долго живет? Потому что она просто говорит о живых чувствах, о том, что нормальному человеку близко, она очень демократична, в ней много юмора…— рассуждает Марлен Хуциев. — Кстати, однажды мы с Феликсом Миронером оказались на рядовом просмотре и обнаружили, что сеанс шел под сплошной хохот, зал очень на многие реплики реагировал смехом… Мы тогда переглянулись: разве мы комедию снимали? И потом, должен вам сказать, что там не было никаких формальных ухищрений. То есть, естественно, картина имела свою форму, адекватную, говоря научным языком, содержанию, но никаких формальных изысков там не было. А ведь что быстрее всего стареет? Это, конечно, формальные решения. Если форма „шибает в нос“, она очень быстро начинает устаревать. Ну, а форма, так сказать, техническая, качество картинки и звука — это, конечно, должно быть в любом случае на высоте. И я очень рад, что „Весна на Заречной улице“ возвращается к зрителю в обновленном качестве. Как будто я сам, вместе с фильмом, возвращаюсь в нашу далекую молодость…

Из воспоминаний Марлена Мартыновича Хуциева:

“.. Нина Иванова — она не профессиональная актриса. Но её робость, непрофессиональность очень важны были в этой роли. И её сразу утвердили. Сложнее оказалось с Рыбниковым. Его первоначально не утвердили. Может быть, его одели неверно, но он как-то изобразительно не очень получился. И в тот момент, когда я с Тодоровским уехал в Запорожье на выбор натуры, Горский настоял, он очень крутой был человек, и другую кандидатуру утвердил. Просто Феликс в данном случае дал слабину… Но вместе мы уговорили, чтоб была еще одна проба. И проба эта прошла хорошо, Рыбникова утвердили. Так сказать, со второго захода. Вообще я вам должен сказать, что пробы были в „Заречной“ четыре части — сорок минут. Я помню даже кто-то пошутил: „Ну чего вам ехать куда-то, доснимите еще чуть-чуть, и картина готова…“

Такие подробные пробы. Нам построили часть класса. Даже там что-то натурное построили, макет завода на фоне… Настоящие, серьезные пробы были..».

«Ну, жизнь была весели, скажу вам прямо. Все ж молодые были… Почти сплошь дебютанты. Взять актеров: там и Юра Гуляев, фронтовик, весь в орденах, летчик. Нина Иванова, если не считать съемки в одной дипломной работе — тоже, это был её дебют в большом кино.

Гена Юхтин, Юра Гуляев, Валя Брылеев, Римма Шорохова . Все — недавние вгиковцы. Как и мы -режиссеры, как и операторы. Один звукооператор был не вгиковец. Но он только-только окончил Ленинградский институт киноинженеров. Все были дебютанты. Коля Рыбников, правда, уже снялся в нескольких работах. У него была совершенно замечательная роль в картине «Чужая родня» у Швейцера Потом он игран, у Алова и Наумова в «Тревожной молодости» Котъку Григоренко. Играл, так сказать, врага. А такого толка ролей, как в «Весне».», у него еще не было. Собственно говоря, он и прогремел после этой роли.

ПЕСНЯ.. Коля Рыбников потрясающе пел. Помню, от него я впервые услышал знаменитую песню «Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый». Причем, у него удивительная манера, так сказать, голос и манера пения. Собственно говоря, тогда и пришла в голову мысль, чтоб была какая-то такая песня. Хотя это было в то время традицией, ни один фильм без песни не обходился. Кто мог быть композитором? Ну, естественно — Мокроусов. Автором текста? Естественно, Фатьянов. Вот так появились в нашей жизни и эти люди… Мы с ними подружились, особенно с Фатьяновым.

«Весна на Заречной улице» — это для всей группы был своего рода экзамен на зрелость… Но никаких мук внутренних не помню… Конечно, всё, так сказать, оговаривалось, мы спорили, искали… Но вот ощущения, что ты не можешь… или — как это мы будем делать? — этого не было. Мы очень уверенно, ни в чем не пытаясь идти на компромисс, все это делали.

Вот, например, в режиссерском сценарии, когда героиня едет, значит, придумался такой кадр, назывался он «Обгон автобуса». Он есть в картине: мимо идет автобус — и одновременно идет дождь. Для этого нам понадобилась пожарная машина, которая в это время распыляла воду -с движения мы снимали; и автобус, естественно… А ведь можно было бы обойтись… Но нет: всё, что мы придумывали, мы делали. Ребята придумали очень здорово — такие площадки, боковую и спереди, к самосвалу… И понимаете, многие кадры снимали прямо на движущейся машине. Там, на одной площадке стоял свет, а когда боковой кадр, например, — там стояла камера. Ну, и так во всем.» И в цеху — там тоже действовали уверенно, как будто мы всю жизнь занимались этим делом. -»

РОЗЫГРЫШИ.. А жизнь, я повторяю, была очень веселая, мы друг друга разыгрывали. Например, чаще других доставалось Феликсу, он человек доверчивый был, простодушный…

Помню, как-то раз он, неженатый, ждал даму, заготовил бутылку коньяка. Бутылка была похищена нами и выпита, и туда был налит чай, так аккуратно закупорено всё…

Ну, по-моему, Феликс не подал вида, он не хотел, чтоб мы торжествовали. Номы не успокоились. Упас была такая съемка на натуре, где герой дожидается учительницу. Капитка таи, такие деревянные столбики. Режимная съемка. Материал должен быть сразу отправлен в Одессу, на киностудию.

Съемка кончилась, все уже разбирают. И мы быстренько написали на этом столбике мелом известное слово из трех букв. И тут же: «Ах, как это! Кто недоглядел! Ассистенты, куда вы смотрели?!» Феликс: — Что такое? -Да вот, видишь что!..

— Как это можно!„ А материал уже ушел?

Вернуть! -Ну, в общем, паника была страшная. Потом мы, конечно, признались… Дня не проходило без розыгрыша. Помню, еще был такой случай. Тоже с Феликсом. Снимаем мы в доменном цеху. (Этот материал не вошел в картину, потому что все сосредоточилось на мартеновском цехе). Феликс был простужен, у него был. насморк. В какой-то момент он посмотрел вниз — там ковш был огромный — и сморканулся туда. А мы это увидели, подозвали горнового — и его научили, что надо сказать. И вот горновой, а он здоровенный такой, подходит к Феликсу, кладет ему руку на плечо и говорит: — Что ж ты наделал, брат! Теперь вторым сортом пойдет!..»

Смотрите фильм на Первом канале 1 мая в 13:40, 2 мая в 8:10.

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